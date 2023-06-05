В Ульяновской области люди насмерть отравились палёным алкоголем из "наливайки"

В Димитровграде Ульяновской области с 3 по 4 июня были госпитализированы 14 человек с отравлением. Стало известно, что все они употребляли сидр, который продавался в местной "наливайке".
По сообщениям Следственного комитета, все посетители пили сидр, продававшийся в местных магазинах "Территория пива". Напиток производился в Самарской области, а поставлялся бизнесменом из Красноглинского района по всей России. Бизнесмен уже был задержан.
Предположительно причиной трагедии стало то, что на предприятии вместо этилового спирта добавляли в напиток метанол, сообщает Readovka. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности — как предполагают следователи, в сидр попал метанол вместо этанола.
В результате отравления сидром пострадало уже 22 человека, 8 из которых скончалось. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя 16 летняя девочка, за её жизнь борются врачи.
Губернатор Алексей Русских призвал всех предпринимателей региона прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита.
Вот в таких условиях производился сидр.
По данным базы СПАРК, это микропредприятие, на нем трудятся два человека. Зарегистрировано юрлицо в 2021 году. В 2022 году показало чистую прибыль в 1 миллион рублей.
UPD: После отравления сидром также скончались две женщины в Самарской области,
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Есть магазины. Есть разные цены. Хочешь выпить? Отлично! Не хватает денег? Не пей. А тут вот на ровном месте и столько загубленных жизней.
Кстати сухой сидр сам люблю, но сколько пробовал, пока пить можно только французский. Наши и белорусы грешат сахаром.
Я как-то на обучении в Лондоне жил почти месяц.
Распробовал, потом только его по вечерам и пользовал...