В Ульяновской области люди насмерть отравились палёным алкоголем из "наливайки"

По данным базы СПАРК, это микропредприятие, на нем трудятся два человека. Зарегистрировано юрлицо в 2021 году. В 2022 году показало чистую прибыль в 1 миллион рублей.

UPD: После отравления сидром также скончались две женщины в Самарской области,