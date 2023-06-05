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В Ульяновской области люди насмерть отравились палёным алкоголем из "наливайки"

В Ульяновской области люди насмерть отравились палёным алкоголем из "наливайки"

Автор:
05 июня 2023 13:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Ульяновская область   видео   интересное   отравление   сидр   фото   
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В Димитровграде Ульяновской области с 3 по 4 июня были госпитализированы 14 человек с отравлением. Стало известно, что все они употребляли сидр, который продавался в местной "наливайке".

По сообщениям Следственного комитета, все посетители пили сидр, продававшийся в местных магазинах "Территория пива". Напиток производился в Самарской области, а поставлялся бизнесменом из Красноглинского района по всей России. Бизнесмен уже был задержан.

Предположительно причиной трагедии стало то, что на предприятии вместо этилового спирта добавляли в напиток метанол, сообщает Readovka. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности — как предполагают следователи, в сидр попал метанол вместо этанола.

В результате отравления сидром пострадало уже 22 человека, 8 из которых скончалось. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя 16 летняя девочка, за её жизнь борются врачи.

Губернатор Алексей Русских призвал всех предпринимателей региона прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита.

По данным базы СПАРК, это микропредприятие, на нем трудятся два человека. Зарегистрировано юрлицо в 2021 году. В 2022 году показало чистую прибыль в 1 миллион рублей.


UPD: После отравления сидром также скончались две женщины в Самарской области,

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Метки: Ульяновская область   видео   интересное   отравление   сидр   фото   
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5  комментариев
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Shtoppi 39 минут назад
такие преступления нужно приравнять к актам терроризма и сажать пожизненно всех причастных.
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Б.Касторский Полчаса назад
Чего я не могу понять, так это зачем идти в "наливайку"? Нет, я понимаю, что всегда хочется сэкономить, но алкоголь уже отрава (нет, не ЗОЖник, просто не алкаш, для которого важно количество, а не качество), а тут идут в неизвестное место, где на удачу нальют и ты возможно выживешь или сохранишь здоровье.
Есть магазины. Есть разные цены. Хочешь выпить? Отлично! Не хватает денег? Не пей. А тут вот на ровном месте и столько загубленных жизней.
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