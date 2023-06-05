Поющая кукуруза или какой была первая реклама в СССР

Главную роль в двухминутном мюзикле (а реклама была создана именно в этом жанре) исполнил известный советский актер Иван Рыжов. Он играет повара, к которому неожиданно врывается кукуруза, выращенная на Кубани, в Азербайджане, и даже на казахской целине. Предлагаем вам посмотреть на этот шедевр и узнать, что требовала кукуруза от повара.

Самое интересное, что в СССР не было конкуренции, поэтому рекламировали не производителя, а сам товар. Так как советская реклама не была привязана к определенному изготовителю, она стала уникальным явлением в истории маркетинга.