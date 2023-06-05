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Поющая кукуруза или какой была первая реклама в СССР

Поющая кукуруза или какой была первая реклама в СССР

Автор:
05 июня 2023 11:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Поющая кукуруза   СССР   видео   кукуруза   первая реклама в СССР   фото   
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Первой ТВ-рекламой стал мюзикл с участием хора кукурузы.

Как известно, в Советском Союзе практически не было рекламы. Между производителями не было конкуренции, так что в пиаре они не нуждались. Однако редкие попытки создать рекламу все-таки были. Самой первой рекламой стал видеоролик, посвященный несостоявшейся царице полей — кукурузе.

Именно кукурузе выпала участь стать главной героиней первой советской рекламы, которую увидела по телевизору вся страна. Ролик вышел на экраны в 1964 году, тогда телевизоры были примерно у 10 млн советских семей.

Главную роль в двухминутном мюзикле (а реклама была создана именно в этом жанре) исполнил известный советский актер Иван Рыжов. Он играет повара, к которому неожиданно врывается кукуруза, выращенная на Кубани, в Азербайджане, и даже на казахской целине. Предлагаем вам посмотреть на этот шедевр и узнать, что требовала кукуруза от повара.

Самое интересное, что в СССР не было конкуренции, поэтому рекламировали не производителя, а сам товар. Так как советская реклама не была привязана к определенному изготовителю, она стала уникальным явлением в истории маркетинга.


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Метки: Поющая кукуруза   СССР   видео   кукуруза   первая реклама в СССР   фото   
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2  комментария
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22k
Илларион Забродов 46 минут назад
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Trenzel2003 47 минут назад
Это сейчас кукуруза корм для жвачных в виде попкорна. А на самом деле очень полезная культура из которой не только еду можно было делать. Причем вкусную, но и даже и некоторые технические изделия.
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