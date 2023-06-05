Поющая кукуруза или какой была первая реклама в СССР

Первой ТВ-рекламой стал мюзикл с участием хора кукурузы.
Как известно, в Советском Союзе практически не было рекламы. Между производителями не было конкуренции, так что в пиаре они не нуждались. Однако редкие попытки создать рекламу все-таки были. Самой первой рекламой стал видеоролик, посвященный несостоявшейся царице полей — кукурузе.
Именно кукурузе выпала участь стать главной героиней первой советской рекламы, которую увидела по телевизору вся страна. Ролик вышел на экраны в 1964 году, тогда телевизоры были примерно у 10 млн советских семей.
Главную роль в двухминутном мюзикле (а реклама была создана именно в этом жанре) исполнил известный советский актер Иван Рыжов. Он играет повара, к которому неожиданно врывается кукуруза, выращенная на Кубани, в Азербайджане, и даже на казахской целине. Предлагаем вам посмотреть на этот шедевр и узнать, что требовала кукуруза от повара.
Самое интересное, что в СССР не было конкуренции, поэтому рекламировали не производителя, а сам товар. Так как советская реклама не была привязана к определенному изготовителю, она стала уникальным явлением в истории маркетинга.
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