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Ночной бой между дорожными рабочими и неадекватами закончился извинениями в отделе

Ночной бой между дорожными рабочими и неадекватами закончился извинениями в отделе

Автор:
04 июня 2023 08:39
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дорожные рабочие   драка   друзья   полиция   сургут   
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Короткий, но поучительный рассказ о том, как 5 пьяненьких друзей вступили в неравную схватку с дорожными рабочими.

Минувшей ночью на улице Губкина в городе Сургуте пятеро друзей в возрасте от 17 до 20 лет, решили, что самой классной идеей в их жизни будет угон автомобиля у дорожных рабочих, которые в этот момент наводили красоту на пешеходном переходе. Но вот одно молодые люди не учли, рабочие в отличие от них были трезвыми и машину угнать не дали. Тогда в ход пошли кулаки и перцовые баллончики. Но оказалось, что пульверизатор с краской способен остудить любой пыл.


Полиция оценила сей перформанс и, задержав нарушителей, составила административные протоколы

по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».


Двое несовершеннолетних до суда отправлены домой, а трое совершеннолетних будут ожидать рассмотрения дела в центре для административно задержанных граждан городского Отдела полиции.

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Метки: видео   дорожные рабочие   драка   друзья   полиция   сургут   
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дмитрий 43 минуты назад
Животные.
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195
Звёздный князь 15 минут назад
Бл...
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1k
naf-naf 18 минут назад
Вообще не понимаю подростков, они вообще дегенераты?, сами снимают и сами же выкладывают в инет, чего они ждали от этого поступка? всеобщего одобрения?
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1k
naf-naf 19 минут назад
С краски надо было и начинать, а не сюсюкатся с ними
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10k
BarOb 20 минут назад
Удобненько. Совершил нападение с целью угона машины, не получилось - заплатил штраф за мелкое хулиганство и пошёл искать другую жертву
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15k
Smiley Полчаса назад
И снимал, конечно же, один из дружков.
Выложил "подвиги" в сеть, чтобы полиции облегчить работу.
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5k
pinbalist Полчаса назад
Заставить ластиками стирать с асфальта ту краску, которую на них использовали не по назначению. На жаре.
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