Ночной бой между дорожными рабочими и неадекватами закончился извинениями в отделе

Минувшей ночью на улице Губкина в городе Сургуте пятеро друзей в возрасте от 17 до 20 лет, решили, что самой классной идеей в их жизни будет угон автомобиля у дорожных рабочих, которые в этот момент наводили красоту на пешеходном переходе. Но вот одно молодые люди не учли, рабочие в отличие от них были трезвыми и машину угнать не дали. Тогда в ход пошли кулаки и перцовые баллончики. Но оказалось, что пульверизатор с краской способен остудить любой пыл.