Ночной бой между дорожными рабочими и неадекватами закончился извинениями в отделе

Короткий, но поучительный рассказ о том, как 5 пьяненьких друзей вступили в неравную схватку с дорожными рабочими.
Минувшей ночью на улице Губкина в городе Сургуте пятеро друзей в возрасте от 17 до 20 лет, решили, что самой классной идеей в их жизни будет угон автомобиля у дорожных рабочих, которые в этот момент наводили красоту на пешеходном переходе. Но вот одно молодые люди не учли, рабочие в отличие от них были трезвыми и машину угнать не дали. Тогда в ход пошли кулаки и перцовые баллончики. Но оказалось, что пульверизатор с краской способен остудить любой пыл.
Полиция оценила сей перформанс и, задержав нарушителей, составила административные протоколы
по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Двое несовершеннолетних до суда отправлены домой, а трое совершеннолетних будут ожидать рассмотрения дела в центре для административно задержанных граждан городского Отдела полиции.
Источник:
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Выложил "подвиги" в сеть, чтобы полиции облегчить работу.