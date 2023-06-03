15 объектов, назначение которых требует объяснения

Современным детям сложно понять, как работает старая кассета. И мы тоже на протяжении всей нашей жизни сталкиваемся с необычными объектами, назначение которых требует объяснений. Независимо от того, где нам попались вещи, на распродаже, во дворе или на старом чердаке, рано или поздно придется попросить помощи у экспертов в интернете. В этом посте вы увидите некоторые отгадки.
1. Что это за сервировочный поднос? Металл и дерево
3. Что это за тяжелая штука из прозрачного стекла с отверстиями в серебряной подставке для тарелок?
4. Что это за серебряный предмет в форме погремушки?
5. Что это за инструмент с плоскогубцами и зубчатыми роликами?
6. Стеклянная ваза, найденная в комиссионном магазине в Наварре, Флорида
7. Я не знаю, что это, есть мнения?
8. Двигаются как палочки для еды, есть идеи?
9. На ощупь напоминает твердую резину и был найден в земле
10. Я не знаю, что это за устройство. Есть идеи?
11. Найдено при уборке подвала. Похоже на какой-то держатель для книг или что-то в этом роде
12. Это находится в стене дома 1906 года
13. Что это за кусок пластика с металлическим основанием, которое можно убрать внутрь?
14. Она из дерева, 20 см в длину. Но я понятия не имею, для чего она нужна. Подскажите, что это?
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