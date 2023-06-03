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15 объектов, назначение которых требует объяснения

15 объектов, назначение которых требует объяснения

Автор:
03 июня 2023 22:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: Назначение   Необычные   Объекты   интернет   объяснения   отгадки   
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Современным детям сложно понять, как работает старая кассета. И мы тоже на протяжении всей нашей жизни сталкиваемся с необычными объектами, назначение которых требует объяснений. Независимо от того, где нам попались вещи, на распродаже, во дворе или на старом чердаке, рано или поздно придется попросить помощи у экспертов в интернете. В этом посте вы увидите некоторые отгадки.

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Метки: Назначение   Необычные   Объекты   интернет   объяснения   отгадки   
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