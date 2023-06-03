Кот с необычной кличкой, прославившийся как вдохновитель балерин

На первый взгляд это фото – подделка. Точнее коллаж, поскольку оно явно старое, но состоит из нескольких реальных изображений. Но снимок настоящий, к тому же с увлекательной историей.
Изящная кошка в окружении грациозных балерин – воспитанница выдающегося балетмейстера Джорджа Баланчина (Георгий Баланчивадзе, 1904-1983) – основателя неоклассического балетного искусства, стоявшего у истоков американского балета, на счету которого более 300 постановок.
Как-то прима Мариинки Тамара Платоновна Карсавина заметила во время прогулки бездомного котёнка. И решила дать пушистому комочку надежду на лучшую жизнь. Кошечку Карсавина подарила Джорджу Баланчину. И началась у найдёныша совершенно другая жизнь.
Баланчин, не мудрствуя лукаво, назвал кошку Муркой. Правда, потом выяснилось, что это представитель сильной половины кошачьих. Но переименовывать кота уже не стали. Хореограф в принципе очень трепетно относился к животным. А Мурка стал его любимцем. И хозяин потихоньку обучал питомца балетным движениям и прыжкам. И так постепенно, шаг за шагом, бело-рыжий красавец постиг в рамках его возможностей науку настолько, что Джордж даже ставил его в пример своим ученикам и ученицам. И если кто-то из воспитанников двигался, по мнению балетмейстера, недостаточно грациозно, то педагог сердился и говорил, что его Мурка двигается изящнее и приземляется после прыжка мягче. Даром что животное. Вот, дескать, давайте мне такую грацию – звериную.
Из воспоминаний примы театра Баланчина Сюзанн Фаррелл:
Он любил животных и говорил, что кошка Мурка помогает ему сочинять. И нас он учил прыгать и танцевать раскованно, немного по-звериному. Я пыталась репетировать Титанию в балете «Сон в летнюю ночь». Получалось не так, и Баланчин спросил: «У вас что, нет дома кошки?»
У меня действительно не было. После репетиции по дороге домой я зашла в продуктовый магазин, где у хозяйской кошки недавно появились котята, одного взяла себе. Начала с ним разговаривать, следить за его движениями, стремясь понять, чего же добивается от меня Баланчин.
Фотодоказательства возможностей уникального хвостатого таланта сохранилось благодаря случайности. Дело было в 1973 году. На репетиции балета «Серенада» присутствовал фотограф Ричард Слотер. Мурка возлежал на коленях хозяина, руководившего процессом. Но периодически вскакивал и забирался к балеринам на сцену, выполняя под музыку прыжки. А потом с достоинством, которому позавидовали бы короли, удалялся, гордо подняв хвост. Дескать, учитесь, вот как надо.
Жена хореографа написала книгу «Мурка. Автобиография кошки», ставшую бестселлером. А история пушистого питомца, который помимо увлечения хозяина любил обычные кошачьи занятия типа охоты на мышей и наблюдения за жуками и мухами, доказала, что мы знаем далеко не все тайны этих космических созданий.
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