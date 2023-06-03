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Самая правильная йога

Самая правильная йога

Автор:
03 июня 2023 11:09
Метки: Копенгаген   йога   пиво   
873
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Уже больше четырёх лет в Копенгагене проводят сеансы пивной йоги, где можно и тело потренировать, и выпить.
Популярность у данного вида йоги огромнейшая. В группах собираются до 100 человек.

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Метки: Копенгаген   йога   пиво   
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4  комментария
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7k
rutt 2 часа назад
Ну вот могут же и что-то хорошее придумывать эти европейцы.
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2k
Егерь 6 минут назад
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18k
Bill 23 минуты назад
Надо еще стулья для зрителей расставить. И им тоже пиво бесплатно раздавать.
Я бы сходил посмотреть.
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29k
Ваня 56 минут назад
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