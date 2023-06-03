Самая правильная йога

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Уже больше четырёх лет в Копенгагене проводят сеансы пивной йоги, где можно и тело потренировать, и выпить.
Популярность у данного вида йоги огромнейшая. В группах собираются до 100 человек.
Популярность у данного вида йоги огромнейшая. В группах собираются до 100 человек.
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Метки: Копенгаген йога пиво
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Я бы сходил посмотреть.