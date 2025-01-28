Патриарх Кирилл сообщил о возвращении в школы предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Отмечается, что Минпросвещения с 2025 года планировало убрать из школьной программы ОДНКР и интегрировать его в учебный курс «История нашего края». Однако это предложение вызвало критику со стороны РПЦ. Патриарх Кирилл настаивал на отдельном предмете и пообещал пожаловаться по этому поводу президенту России.





Как пишут СМИ, в концепции предметной области ОДНКР говорится, что она нацелена на развитие личности школьников, приобщение их к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, в том числе тем, что присущи их этнической группе, а также правилам и нормам поведения в обществе.