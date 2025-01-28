Патриарх Кирилл сообщил о возвращении в школы предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Отмечается, что изначально предмет хотели существенно сократить, интегрировав его с другим, но в РПЦ резко выступили против такой идеи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл анонсировал возвращение в школьную программу предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР). Отмечается, что об этом патриарх рассказал на торжественном пленарном заседании Международных рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце. Позднее его слова подтвердил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, добавив, что ОДНКР вернётся в школы 1 сентября 2026 года.
«По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение прошедшего года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета об основах духовно-нравственной культуры народов России в 5-х, 6-х и 7-х классах. Предмет будут преподавать учителя истории. Считаю это возвращение важным для современной российской школы», — сообщил патриарх.
Отмечается, что Минпросвещения с 2025 года планировало убрать из школьной программы ОДНКР и интегрировать его в учебный курс «История нашего края». Однако это предложение вызвало критику со стороны РПЦ. Патриарх Кирилл настаивал на отдельном предмете и пообещал пожаловаться по этому поводу президенту России.
Как пишут СМИ, в концепции предметной области ОДНКР говорится, что она нацелена на развитие личности школьников, приобщение их к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, в том числе тем, что присущи их этнической группе, а также правилам и нормам поведения в обществе.
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подряд дань взял с древлян. Тем естественно такой расклад не понравился и князя в честном бою они убили. И этих князя с княгиней потом церковь сделала святыми. И сейчас она собирается чему-то учить моих детей. Спасибо. Это единственные уроки, которые я разрешу им официально прогуливать