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Патриарх Кирилл сообщил о возвращении в школы предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Патриарх Кирилл сообщил о возвращении в школы предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Автор:
28 января 2025 18:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Минпросвещения   ОДНКР   кравцов   патриарх кирилл   рпц   школьная программа   
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Отмечается, что изначально предмет хотели существенно сократить, интегрировав его с другим, но в РПЦ резко выступили против такой идеи.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл анонсировал возвращение в школьную программу предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР). Отмечается, что об этом патриарх рассказал на торжественном пленарном заседании Международных рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце. Позднее его слова подтвердил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, добавив, что ОДНКР вернётся в школы 1 сентября 2026 года.

«По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение прошедшего года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета об основах духовно-нравственной культуры народов России в 5-х, 6-х и 7-х классах. Предмет будут преподавать учителя истории. Считаю это возвращение важным для современной российской школы», — сообщил патриарх.

Отмечается, что Минпросвещения с 2025 года планировало убрать из школьной программы ОДНКР и интегрировать его в учебный курс «История нашего края». Однако это предложение вызвало критику со стороны РПЦ. Патриарх Кирилл настаивал на отдельном предмете и пообещал пожаловаться по этому поводу президенту России.

Как пишут СМИ, в концепции предметной области ОДНКР говорится, что она нацелена на развитие личности школьников, приобщение их к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, в том числе тем, что присущи их этнической группе, а также правилам и нормам поведения в обществе.

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Метки: Минпросвещения   ОДНКР   кравцов   патриарх кирилл   рпц   школьная программа   
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12  комментариев
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4k
Сергей Час назад
А вот теперь религия залезла и в школы.. Печально.
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20k
Владимир 5 минут назад
Из светского государства, в религиозную клоаку!
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4k
cnob7 5 минут назад
Я чту своих Богов и не восстаю на других
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3k
владимир 7 минут назад
А потом удивляются за что их так не любят.
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466
Андрей 9 минут назад
С учетом текущей ситуации в образовании пора возвращать уроки по добыче огня.
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2k
Евгений Киселев 15 минут назад
Когда у моего сына в 4-м классе был такой "предмет"- я его забирал с этого "урока". Видимо, опять придется делать так же. Гундяй, иди на.х@й.
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78k
SAndre 20 минут назад
лучше бы он не лез
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4k
Наталья 45 минут назад
"ОДНКР вернётся в школы 1 сентября 2026 года." в нашей школе он никуда и не уходил. в четверг 1 уроком. так и еще оценки ставят, не прогуляешь.
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1k
rus 51 минуту назад
Князь Владимир пошел войной на брата Ярополка и убил его, изачиловал Рогнеду на глазах ее родителей и потом убил их. Княгиня Ольга сожгла, а других закопала послов древлян за гибель своего мужа, которого свои же взяли на слабо, чтоб он 2 раза
подряд дань взял с древлян. Тем естественно такой расклад не понравился и князя в честном бою они убили. И этих князя с княгиней потом церковь сделала святыми. И сейчас она собирается чему-то учить моих детей. Спасибо. Это единственные уроки, которые я разрешу им официально прогуливать
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17k
Ёшкин кот 58 минут назад
Это как строевая подготовка в армии. В жизни не пригодится от слова совсем, но преподавателю приятно.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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