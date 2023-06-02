20 привычных вещей, которые выглядят впечатляюще под микроскопом

1629
21
Наше зрение далеко от совершенства, и поэтому нам на помощь приходит микроскоп. Даже обычные вещи, которые мы привыкли видеть каждый день, если их многократно увеличить, обязательно откроются с новой стороны. Взгляните!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
На работе есть довольно серьезные микроскопы, но даже близко они так спирт не покажут.