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20 привычных вещей, которые выглядят впечатляюще под микроскопом

20 привычных вещей, которые выглядят впечатляюще под микроскопом

Автор:
02 июня 2023 23:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Впечатляюще   Предметы   знакомые   зрение   микроскоп   привычные   
1629
21
Наше зрение далеко от совершенства, и поэтому нам на помощь приходит микроскоп. Даже обычные вещи, которые мы привыкли видеть каждый день, если их многократно увеличить, обязательно откроются с новой стороны. Взгляните!
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Метки: Впечатляюще   Предметы   знакомые   зрение   микроскоп   привычные   
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7  комментариев
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7k
Allmaster 2 часа назад
бухло выглядит привлекательно,даже под микроскопом ))
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5k
Трям 41 минуту назад
Полное говно, если нет этого...
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1k
Николай Час назад
Разный слишком масштаб, но прикольно) Вот тот же спирт с каким увеличением интересно сделан?
На работе есть довольно серьезные микроскопы, но даже близко они так спирт не покажут.
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16k
Алекс 2 часа назад
Этиловый спирт красавец!
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