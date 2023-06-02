20 привычных вещей, которые выглядят впечатляюще под микроскопом

Наше зрение далеко от совершенства, и поэтому нам на помощь приходит микроскоп. Даже обычные вещи, которые мы привыкли видеть каждый день, если их многократно увеличить, обязательно откроются с новой стороны. Взгляните!

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1. Человеческий глаз 0 Источник:

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2. Кокосовое масло 0 Источник:

3. Хоботок комара 0 Источник:

4. Черника 0 Источник:

5. Хвостик креветки 0 Источник:

6. Мордочка бабочки 0 Источник:

7. Этиловый спирт 0 Источник:

8. Зерно пшеницы 0 Источник:

9. Кофе 0 Источник:

10. Крыло бабочки 0 Источник:

11. Витамин С 0 Источник:

12. Розовое вино 0 Источник:

13. Торт выглядит устрашающе 0 Источник:

14. Клубника 0 Источник:

15. Помидор 0 Источник:

16. Рыбья чешуя 0 Источник:

17. Ржавчина 0 Источник:

18. Слёзы 0 Источник:

19. Человеческий волос 0 Источник: