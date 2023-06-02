Далеко не все немцы доброжелательно относятся к большому количеству украинцев, которые за последний год приехали в Германию и пытаются остаться там на пмж. Те, кто поумнее, понимают, что бюджет страны перераспределён, и та часть, что раньше шла на социальные нужды жителей ФРГ, теперь тратится на новоприбывших. К тому же, предприимчивые украинки не скрывают, что хотели бы остаться в стране, присев на шею какого-нибудь Ганса. И этот факт чрезвычайно раздражает многих немок.

Бабушка в трамвае отчитала одну из беженок. Старушке не понравился внешний вид пассажирки, которую пенсионерка с полпинка определила как украинку. Она высказала всё, что думает о девушке и её соотечественницах, не стесняясь в выражениях.