"Вы разорили всю страну! Курортницы!": немка отчитала украинку за желание подцепить богатого мужика

Бабушка на эмоциях выдала всё, что думает о "понаехавших" в фатерлянд.
Далеко не все немцы доброжелательно относятся к большому количеству украинцев, которые за последний год приехали в Германию и пытаются остаться там на пмж. Те, кто поумнее, понимают, что бюджет страны перераспределён, и та часть, что раньше шла на социальные нужды жителей ФРГ, теперь тратится на новоприбывших. К тому же, предприимчивые украинки не скрывают, что хотели бы остаться в стране, присев на шею какого-нибудь Ганса. И этот факт чрезвычайно раздражает многих немок.
Бабушка в трамвае отчитала одну из беженок. Старушке не понравился внешний вид пассажирки, которую пенсионерка с полпинка определила как украинку. Она высказала всё, что думает о девушке и её соотечественницах, не стесняясь в выражениях.
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И в чем эта бабушка не права, если многие девушки прямо говорят: нам нужны деньги, а не работа. Вот, к примеру, как эта несчастная, которая не может идти работать за мизерную зарплату. В своей жизни, говорит она, ей довелось трудиться месяца два, и это был невыносимый стресс! Просто ей нужны "гроши", чтобы купить, к примеру, серебряный браслет. Цена безделушки каких-то 300-400 долларов, а она себе не может её позволить.
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Насмотрится бабулька-немка на таких вот требующих денег и видит в каждой украинке потребительницу. Может, конечно, и ошибается, но она старенькая. Или мудрая?
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