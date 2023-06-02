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"Вы разорили всю страну! Курортницы!": немка отчитала украинку за желание подцепить богатого мужика

"Вы разорили всю страну! Курортницы!": немка отчитала украинку за желание подцепить богатого мужика

Автор:
02 июня 2023 15:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   беженцы   видео   немцы   отчитала   пенсионерка   потребители   скандал   
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Бабушка на эмоциях выдала всё, что думает о "понаехавших" в фатерлянд.

Далеко не все немцы доброжелательно относятся к большому количеству украинцев, которые за последний год приехали в Германию и пытаются остаться там на пмж. Те, кто поумнее, понимают, что бюджет страны перераспределён, и та часть, что раньше шла на социальные нужды жителей ФРГ, теперь тратится на новоприбывших. К тому же, предприимчивые украинки не скрывают, что хотели бы остаться в стране, присев на шею какого-нибудь Ганса. И этот факт чрезвычайно раздражает многих немок.


Бабушка в трамвае отчитала одну из беженок. Старушке не понравился внешний вид пассажирки, которую пенсионерка с полпинка определила как украинку. Она высказала всё, что думает о девушке и её соотечественницах, не стесняясь в выражениях.


И в чем эта бабушка не права, если многие девушки прямо говорят: нам нужны деньги, а не работа. Вот, к примеру, как эта несчастная, которая не может идти работать за мизерную зарплату. В своей жизни, говорит она, ей довелось трудиться месяца два, и это был невыносимый стресс! Просто ей нужны "гроши", чтобы купить, к примеру, серебряный браслет. Цена безделушки каких-то 300-400 долларов, а она себе не может её позволить.



Насмотрится бабулька-немка на таких вот требующих денег и видит в каждой украинке потребительницу. Может, конечно, и ошибается, но она старенькая. Или мудрая?

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Метки: Германия   беженцы   видео   немцы   отчитала   пенсионерка   потребители   скандал   
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6  комментариев
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
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9k
МихА 6 минут назад
Бабуся слова перепутала, не Курортницы а Эскортницы.
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9k
Борис Карабанов 15 минут назад
Ну, по большому счёту, бабуля не туда и не на того свой гнев обращает. Пенять надо на того, кто ведёт такую политику - политику удобную для паразитов.
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5k
alex Полчаса назад
Украина=Проститутка и уже давно
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734
Сергей Добров 50 минут назад
Где МедвеД
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13k
Shtoppi 53 минуты назад
бабка права я считаю. шалав, содержанок и пр. нахлебников-бездельников, в европу в целом, сейчас из каклорейха понаехало подавляющее большинство.
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