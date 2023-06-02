Нежная лирика Марии Кодряну

Эта девушка сверкнула как звезда, а потом исчезла со всех радаров на пике популярности. Как сложилась жизнь певицы, получившей звание заслуженной артистки РФ?
Мария (Марийка) Кодряну – уроженка молдавского села Трушены. Родилась в 1948 году и была одной из шести дочерей в бедной крестьянской семье. Девочка рано начала демонстрировать способности к пению. Марийка ещё не ходила в школу, но уже вполне профессионально для этого возраста выступала на семейных торжествах и сельских праздниках.
Однажды ей улыбнулась удача. В составе московской делегации, прибывшей на смотр местной самодеятельности, оказался композитор Дмитрий Шостакович. Он был настолько впечатлён выступлением девочки, что обратился к министру культуры Молдавии с просьбой лично проследить, чтобы природный алмаз получил огранку.
Так Кодряну оказалась в музыкальной школе-интернате для одарённых детей. Где звёзды тоже сошлись удачно: выступление ансамбля увидел Александр Броневицкий – супруг Эдиты Пьехи, и пригласил девушку в свой коллектив «Дружба». Кодряну даже заменяла артистку, когда та уезжала на гастроли. Затем был «Ленконцерт» и учёба в ленинградском музучилище, где ей смогли развить диапазон до впечатляющих трёх с половиной октав.
Стремительный взлёт и семейная жизнь
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В 1967 году состоялся первый фестиваль эстрадной песни в Сочи. На котором Кодряну стала победительницей и получила награду за исполнение песни «Нежность» Александры Пахмутовой.
Спустя два года певица вернулась на родину, где в течение следующего десятилетия выступала в составе кишинёвского ВИА, созданного специально под неё.
В 1977 году артистка вышла замуж. Избранником стал коллега – музыкант, аранжировщик и композитор Александр Бирюков. У супругов родились сын и дочь. Вскоре после свадьбы они перебрались в Москву, где артистка получила высшее образование и пошла работать в «Москонцерт».
Кодряну сегодня
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Марии одинаково хорошо удавалось передавать настроение и посыл композиций в самых разных жанрах, начиная с лирики и заканчивая фольклором. Она ещё некоторое время активно выступала, в том числе за рубежом. А с 80-х постепенно ушла в тень.
Как сама певица отметила в одном из немногочисленных интервью, главным жанром её творчества была и остаётся нежная лирика. Которая не востребована в наши дни, а уходить в другие направления она не захотела.
Последний альбом она записала в 2005 году. Сейчас Кодряну 74 года. Она живёт в Подмосковье и в силу возраста уже не выступает, периодически присутствуя в качестве гостьи на программах, посвящённых артистам ушедшей эпохи.
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