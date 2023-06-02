Нежная лирика Марии Кодряну

Однажды ей улыбнулась удача. В составе московской делегации, прибывшей на смотр местной самодеятельности, оказался композитор Дмитрий Шостакович. Он был настолько впечатлён выступлением девочки, что обратился к министру культуры Молдавии с просьбой лично проследить, чтобы природный алмаз получил огранку.

Так Кодряну оказалась в музыкальной школе-интернате для одарённых детей. Где звёзды тоже сошлись удачно: выступление ансамбля увидел Александр Броневицкий – супруг Эдиты Пьехи, и пригласил девушку в свой коллектив «Дружба». Кодряну даже заменяла артистку, когда та уезжала на гастроли. Затем был «Ленконцерт» и учёба в ленинградском музучилище, где ей смогли развить диапазон до впечатляющих трёх с половиной октав.