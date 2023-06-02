Тарзан на минималках: в Липецке полиция и спасатели ловили голого мужика, убегавшего по балконам с пятого этажа

31 мая в Липецке десятки горожан наблюдали за интересной историей с поимкой голого мужчины. И в кино ходить не нужно!
История началась с того, что голый товарищ появился на общем балконе многоэтажки №128 на проспекте Победы и затеял ссору с соседями. К нему присоединилась дама в костюме Евы. Своими криками они так достали жильцов, что те вызвали полицию - и началась веселуха.
Обнажённый липчанин, видимо, решив, что пора убегать, почему-то начал спуск вниз. За его манёврами следили десятки зевак, отметивших, что дяденька в весьма неплохой форме: скачет по балконам, как заправский паркурщик.
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Видео, снятые "с натуры" прерываются, поэтому не совсем понятно, где беглец взял трусы - во второй части "марзезонского балета" он, уже одетый, спускается с балкона чётвертого этажа. Приземлившись на кондиционер, мужчина пытается пяткой выбить стекло, но оскальзывается и падает вниз, на крышу магазина, где его встречают разъяренные мужчины с палками. Изрядно отмутузив "героя дня", они оставляют его пожарным и спасателям, приехавшим по душу болезного.
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Местные СМИ сообщают, что после теплого приёма "Тарзану" понадобилась помощь врачей. Полиция пока не раскрывает обстоятельств произошедшего, а липчане гадают, что это было: последствия употребления запрещенных веществ, застигнутый врасплох любовник или что-то еще, более оригинальное?
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