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Тарзан на минималках: в Липецке полиция и спасатели ловили голого мужика, убегавшего по балконам с пятого этажа

Тарзан на минималках: в Липецке полиция и спасатели ловили голого мужика, убегавшего по балконам с пятого этажа

Автор:
02 июня 2023 10:07
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   голые и несмешные   голый   драма   липецк   побег   спасатели   
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31 мая в Липецке десятки горожан наблюдали за интересной историей с поимкой голого мужчины. И в кино ходить не нужно!

История началась с того, что голый товарищ появился на общем балконе многоэтажки №128 на проспекте Победы и затеял ссору с соседями. К нему присоединилась дама в костюме Евы. Своими криками они так достали жильцов, что те вызвали полицию - и началась веселуха.


Обнажённый липчанин, видимо, решив, что пора убегать, почему-то начал спуск вниз. За его манёврами следили десятки зевак, отметивших, что дяденька в весьма неплохой форме: скачет по балконам, как заправский паркурщик.


Видео, снятые "с натуры" прерываются, поэтому не совсем понятно, где беглец взял трусы - во второй части "марзезонского балета" он, уже одетый, спускается с балкона чётвертого этажа. Приземлившись на кондиционер, мужчина пытается пяткой выбить стекло, но оскальзывается и падает вниз, на крышу магазина, где его встречают разъяренные мужчины с палками. Изрядно отмутузив "героя дня", они оставляют его пожарным и спасателям, приехавшим по душу болезного.



Местные СМИ сообщают, что после теплого приёма "Тарзану" понадобилась помощь врачей. Полиция пока не раскрывает обстоятельств произошедшего, а липчане гадают, что это было: последствия употребления запрещенных веществ, застигнутый врасплох любовник или что-то еще, более оригинальное?





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Метки: видео   голые и несмешные   голый   драма   липецк   побег   спасатели   
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5  комментариев
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Наталья 57 минут назад
да, вчера рассылали всем)))))))) ухохотались. Но надо отметить, что мужик в отличной форме)))) Акробат
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416
ghor 4 минуты назад
Что-то я ничего смешного не увидел. Отмудохали голого мужика толпой, палками... На лицо, нанесение побоев группой лиц. Я понимаю, если муж застал и они, один на один, выяснили отношения... а, тут...
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1k
Duke_kir 16 минут назад
знатно его попинали
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9k
Гомерчик 43 минуты назад
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961
ruslan d Час назад
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