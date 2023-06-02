Тарзан на минималках: в Липецке полиция и спасатели ловили голого мужика, убегавшего по балконам с пятого этажа

История началась с того, что голый товарищ появился на общем балконе многоэтажки №128 на проспекте Победы и затеял ссору с соседями. К нему присоединилась дама в костюме Евы. Своими криками они так достали жильцов, что те вызвали полицию - и началась веселуха.

Обнажённый липчанин, видимо, решив, что пора убегать, почему-то начал спуск вниз. За его манёврами следили десятки зевак, отметивших, что дяденька в весьма неплохой форме: скачет по балконам, как заправский паркурщик.