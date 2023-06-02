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Бизон наказал туристов за попытку сделать слишком близкое селфи

Бизон наказал туристов за попытку сделать слишком близкое селфи

Автор:
02 июня 2023 09:24
Сообщество : Животные
Метки: бизон   видео   животные   селфи   слишком близко   фото   
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Безрассудные туристы в американском парке Йеллоустон едва не пострадали после встречи с бизоном. Посетители заповедника проигнорировали предупреждения и подошли слишком близко к дикому зверю.

Женщина попыталась погладить большое животное и сделать с ним селфи. Она прикоснулась к голове зверя, и бизон отреагировал незамедлительно — попытался боднуть туристку. Женщина еле успела отскочить в сторону, а ее друзья в панике разбежались.

По правилам Йеллоустона, посетители обязаны всегда держаться от бизонов на расстоянии не менее 25 метров. Фотографироваться с животными также запрещено. Чаще всего на людей в парке нападают именно бизоны, хотя здесь обитают медведи, и волки, и другие потенциально опасные звери. В среднем от 1-2 человека в год получают травмы от бизонов в Йеллоустоне.


В национальном парке живет самое большое стадо бизонов в США — от 2300 до 5500 особей. Бизоны — самые крупные наземные млекопитающие Северной Америки, их вес может достигать более 900 кг. Взрослый бизон без труда может повалить человека и нанести ему серьезные травмы.


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Метки: бизон   видео   животные   селфи   слишком близко   фото   
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1  комментарий
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Serg2001 12 минут назад
А вот так американцы фотографировались с бизонами в конце 19 века
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