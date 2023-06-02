Бизон наказал туристов за попытку сделать слишком близкое селфи

По правилам Йеллоустона, посетители обязаны всегда держаться от бизонов на расстоянии не менее 25 метров. Фотографироваться с животными также запрещено. Чаще всего на людей в парке нападают именно бизоны, хотя здесь обитают медведи, и волки, и другие потенциально опасные звери. В среднем от 1-2 человека в год получают травмы от бизонов в Йеллоустоне.