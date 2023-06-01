Аргентинские авиалинии обзавелись первым в Южной Америке транс-пилотом

Достижения Камполиенто неудивительны, учитывая, что в Аргентине одни из самых либеральных законов о гендерной идентичности в мире. Это была одна из первых стран, которая разрешила людям менять свою юридическую гендерную идентичность по запросу. Люди имеют право на неограниченный пересмотр своих юридических документов без какой-либо медицинской или психологической документации, подтверждающей их заявления о трансгендерности.

В 2020 году президент страны Альберто Фернандес издал указ об установлении квот на трудоустройство в государственном секторе для лиц, идентифицирующих себя как трансгендеры.

Либеральная политика Аргентины в отношении гендерной идентичности вызвала споры, особенно среди защитников феминисток, обеспокоенных влиянием законов на права женщин.

Только за последний месяц два преступника-мужчины попали в заголовки газет, так как решили резко изменить свою гендерную идентичность после совершения преступления, в надежде на снисходительность правосудия и перевод в женскую тюрьму.