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Аргентинские авиалинии обзавелись первым в Южной Америке транс-пилотом

Аргентинские авиалинии обзавелись первым в Южной Америке транс-пилотом

Автор:
01 июня 2023 22:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: transgender   Аргентина   авиакомпания   пилот   транс-пилот   южная америка   
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"Национальная авиакомпания Аргентины" с гордостью явила миру первого трансгендерного пилота в Южной Америке». Дурно накрашенное существо на фото, это оно - бодибилдер-авиатор, который внезапно сменил пол и стал первой транс-пилоткой. Всем клиентам авиакомпании - приятного полёта!

Новая веха в развитии южноамериканской авиации наступила.

Нет, в небо не взлетели самолёты будущего, произведенные аргентинскими авиаконструкторами, а аргентинские инженеры не изобрели суперсовременные материалы для авиастоительной отрасли.

Просто "Aerolíneas Argentinas" - национальная авиакомпания Аргентины объявила о появлении в её рядах первого в истории южноамериканской авиации летчика-транссексуала, - сообщает местное издание The Publica.

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Траниела Карле Камполието, урожденная Карлос Даниэль Камполието, совершила первый международный рейс в Майами, в качестве трансгендерного пилота 29 мая на Airbus A330.

На своей страничке в запрещенной в РФ соцсети Камполието за себя порадовался:

Мой первый день работы транспилотом… Я навсегда запомню этот день. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Для меня огромная гордость быть частью борьбы за общество, которое становится все более инклюзивным, разнообразным и толерантным.

До перехода в образ "женщины" Камполиенто был профессиональным культуристом и тренером.

Кроме того, большую часть своей жизни, 24 года, новоявленный транс-пилот посвятил небу - был военным лётчиком.

После того, как о транформации Камполиенто стало известно широкой общественности, во многих аккаунтах начали распространяться утверждения о том, что он был причастен к недавнему инциденту, когда президентский самолет совершил несанкционированный маневр с высокой степенью риска.

У пользователей российских соцсетей тоже возникли вопросы:

Когда во время полёта он решит покончить с собой из-за нарушений психики, все пассажиры будут аплодировать такому смелому поступку?

Достижения Камполиенто неудивительны, учитывая, что в Аргентине одни из самых либеральных законов о гендерной идентичности в мире. Это была одна из первых стран, которая разрешила людям менять свою юридическую гендерную идентичность по запросу. Люди имеют право на неограниченный пересмотр своих юридических документов без какой-либо медицинской или психологической документации, подтверждающей их заявления о трансгендерности.

В 2020 году президент страны Альберто Фернандес издал указ об установлении квот на трудоустройство в государственном секторе для лиц, идентифицирующих себя как трансгендеры.

Либеральная политика Аргентины в отношении гендерной идентичности вызвала споры, особенно среди защитников феминисток, обеспокоенных влиянием законов на права женщин.

Только за последний месяц два преступника-мужчины попали в заголовки газет, так как решили резко изменить свою гендерную идентичность после совершения преступления, в надежде на снисходительность правосудия и перевод в женскую тюрьму.

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Метки: transgender   Аргентина   авиакомпания   пилот   транс-пилот   южная америка   
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31  комментарий
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Вангую падение доходов «Aerolíneas Argentinas" . Танцы на граблях
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21k
Killgrave 2 минуты назад
Надо тогда и стюардесс таких же набрать.

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6
Номер Ноль 5 минут назад
Пройдёт скоро вся эта фигня, и их будут сторонится, как раньше. Это просто мода
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0
День Полчаса назад
Зачем этот пост? Он сделал кого-то счастливым? Ну обзавелись и обзавелись, почему мы решаем как правильно быть или не быть другому человеку и другим людям?
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2k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Фигня...
Его по ходу уволить должны были. Вовремя переобулся. Теперь хрен уволишь....
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3k
Федя Хитрый 43 минуты назад
Верной дорогой идёте! Главное не останавливайтесь!
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30k
Ego sum qui sum Час назад
только для трансатлантических перелетов
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4k
Дмитрий Круглов Час назад
Транс-пилотка! Как страшно жить! В Аргентину ни ногой!
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3k
Ежик Час назад
Открыл фишки а тут такое на первой странице... Чуть кондратий не хватил. Блинчиком придавило походу, что не только ОНО, но и крыша полетела сразу)
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7k
perekrestok Час назад
Через месяц решит какому-нибудь самолету пол сменить на женский. И будет в Аргентине первый самолет женского пола. Фантазии не хватает предположить что там будет.
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9
Алексей Час назад
первый день работы(существа) транспилотом… транспилотко
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21k
AzuveR 2 часа назад
Это издец !!! Первый воздушный индараст. Страшный,что сморщенная опа старой обезьяны .
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1k
Rom 2 часа назад
Какое отвратительное табло вышло. Будто корыто из свинарника яркими красками размалевали.
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1k
Rom 2 часа назад
Вроде как по всем требованиям, у пилота должно быть всё нормально с психикой, с головой. Разве нет? А тут 100% [мат], полностью с дырявой, нарушенной психикой. Явно психически нездоровому человеку можно доверять самолет?
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18k
Bill 2 часа назад
Лишь бы не стюардесса.
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5k
Трям 2 часа назад
Надеюсь на этот самолет будут пропускать всех террористов-смертников без проверок и лишних вопросов!
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10k
au3 2 часа назад
Нельзя таким доверять самолет с людьми - у него (кто? - оно...) же с головой явно проблемы.
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4k
MPEG-8 2 часа назад
Бросит ё...рь, вмажет самолёт в гору или чего другого отчебучит, вспомните лесбиянку на МКС, сбой у таких людей.
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3k
Lexx 2 часа назад
Даже если он себе писюн отрезал, он всё ровно остаётся просто мужиком с отрезанным х#ем, а ни разу не бабой. Когда эти долпоёпы начнут это понимать.
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1k
Bogdan Krasota 2 часа назад
А эти куда?! Есть какая то возможность при покупке билетов знать что это не будет пилотом на твоём рейсе? Долбанутость она во всем, если оно в таком виде на люди показывается.
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5k
A 2 часа назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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