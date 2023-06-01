Аргентинские авиалинии обзавелись первым в Южной Америке транс-пилотом

"Национальная авиакомпания Аргентины" с гордостью явила миру первого трансгендерного пилота в Южной Америке». Дурно накрашенное существо на фото, это оно - бодибилдер-авиатор, который внезапно сменил пол и стал первой транс-пилоткой. Всем клиентам авиакомпании - приятного полёта!
Новая веха в развитии южноамериканской авиации наступила.
Нет, в небо не взлетели самолёты будущего, произведенные аргентинскими авиаконструкторами, а аргентинские инженеры не изобрели суперсовременные материалы для авиастоительной отрасли.
Просто "Aerolíneas Argentinas" - национальная авиакомпания Аргентины объявила о появлении в её рядах первого в истории южноамериканской авиации летчика-транссексуала, - сообщает местное издание The Publica.
Траниела Карле Камполието, урожденная Карлос Даниэль Камполието, совершила первый международный рейс в Майами, в качестве трансгендерного пилота 29 мая на Airbus A330.
На своей страничке в запрещенной в РФ соцсети Камполието за себя порадовался:
Мой первый день работы транспилотом… Я навсегда запомню этот день. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Для меня огромная гордость быть частью борьбы за общество, которое становится все более инклюзивным, разнообразным и толерантным.
До перехода в образ "женщины" Камполиенто был профессиональным культуристом и тренером.
Кроме того, большую часть своей жизни, 24 года, новоявленный транс-пилот посвятил небу - был военным лётчиком.
После того, как о транформации Камполиенто стало известно широкой общественности, во многих аккаунтах начали распространяться утверждения о том, что он был причастен к недавнему инциденту, когда президентский самолет совершил несанкционированный маневр с высокой степенью риска.
У пользователей российских соцсетей тоже возникли вопросы:
Когда во время полёта он решит покончить с собой из-за нарушений психики, все пассажиры будут аплодировать такому смелому поступку?
Достижения Камполиенто неудивительны, учитывая, что в Аргентине одни из самых либеральных законов о гендерной идентичности в мире. Это была одна из первых стран, которая разрешила людям менять свою юридическую гендерную идентичность по запросу. Люди имеют право на неограниченный пересмотр своих юридических документов без какой-либо медицинской или психологической документации, подтверждающей их заявления о трансгендерности.
В 2020 году президент страны Альберто Фернандес издал указ об установлении квот на трудоустройство в государственном секторе для лиц, идентифицирующих себя как трансгендеры.
Либеральная политика Аргентины в отношении гендерной идентичности вызвала споры, особенно среди защитников феминисток, обеспокоенных влиянием законов на права женщин.
Только за последний месяц два преступника-мужчины попали в заголовки газет, так как решили резко изменить свою гендерную идентичность после совершения преступления, в надежде на снисходительность правосудия и перевод в женскую тюрьму.
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Его по ходу уволить должны были. Вовремя переобулся. Теперь хрен уволишь....