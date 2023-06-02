Женщина закатила истерику, узнав, что у неё будет девочка

Однако, нашлись люди, которые призывают не раздувать из мухи слона. Да, дама была разочарована, и это понятно. Что же касается не слишком адекватной реакции, то она может объясняться тем «интересным положением», в котором пребывает женщина. Со временем она наверняка полюбит маленькую дочку.