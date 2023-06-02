Женщина закатила истерику, узнав, что у неё будет девочка

В последнее время стало модно устраивать так называемые гендерные вечеринки. Во время них родители в кругу близких и друзей узнают пол будущего ребёнка. Одна из таких вечеринок закончилось не лучшим образом. Женщина закатила истерику из-за того, что у неё родится девочка.
Чаще всего гендерные вечеринки — это весёлые и трогательные праздники, на которых будущие родители узнают сами и сообщают гостям, кого именно они ждут, сына или дочку.
Но порой такие торжества проходят не так, как было задумано. Например, некая женщина явно хотела сынишку, но во время вечеринки узнала, что у неё будет девочка.
Будущая мама расплакалась и закатила истерику, раскидав подарки, украшения и даже стулья. И, кстати, немало смутив и напугав друзей и родственников, пришедших её поздравить.
Теперь пользователи соцсетей обсуждают неудавшийся праздник, жалея девочку, которая ещё даже не родилась, а уже вызвала такое материнское недовольство.
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Однако, нашлись люди, которые призывают не раздувать из мухи слона. Да, дама была разочарована, и это понятно. Что же касается не слишком адекватной реакции, то она может объясняться тем «интересным положением», в котором пребывает женщина. Со временем она наверняка полюбит маленькую дочку.
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Какой там нахрен полёт на Марс в 2030, долбанутые будут письки себе отрезать и истерики закатывать.