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Женщина закатила истерику, узнав, что у неё будет девочка

Женщина закатила истерику, узнав, что у неё будет девочка

Автор:
02 июня 2023 07:54
Метки: видео   гендерная вечеринка   инцидент   люди   пол   скандал   
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В последнее время стало модно устраивать так называемые гендерные вечеринки. Во время них родители в кругу близких и друзей узнают пол будущего ребёнка. Одна из таких вечеринок закончилось не лучшим образом. Женщина закатила истерику из-за того, что у неё родится девочка.

Чаще всего гендерные вечеринки — это весёлые и трогательные праздники, на которых будущие родители узнают сами и сообщают гостям, кого именно они ждут, сына или дочку.

Но порой такие торжества проходят не так, как было задумано. Например, некая женщина явно хотела сынишку, но во время вечеринки узнала, что у неё будет девочка.

Будущая мама расплакалась и закатила истерику, раскидав подарки, украшения и даже стулья. И, кстати, немало смутив и напугав друзей и родственников, пришедших её поздравить.

Теперь пользователи соцсетей обсуждают неудавшийся праздник, жалея девочку, которая ещё даже не родилась, а уже вызвала такое материнское недовольство.

Однако, нашлись люди, которые призывают не раздувать из мухи слона. Да, дама была разочарована, и это понятно. Что же касается не слишком адекватной реакции, то она может объясняться тем «интересным положением», в котором пребывает женщина. Со временем она наверняка полюбит маленькую дочку.

Источник:

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Метки: видео   гендерная вечеринка   инцидент   люди   пол   скандал   
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20  комментариев
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30k
Владимир 2 часа назад
Долбанутые ещё и размножаются..

Какой там нахрен полёт на Марс в 2030, долбанутые будут письки себе отрезать и истерики закатывать.
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23k
ЦСКА 4 минуты назад
Да ладно, херня! Родится, в мальчика переделают! Делов то...
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44k
Цыц тут у меня 9 минут назад
Так то же негры. Странно ещё, что она не перестреляла всех присутствующих.
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10k
Том Сойер 14 минут назад
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54k
Igor 15 минут назад
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1k
Просто чувак в интернете 21 минуту назад
Тю, я наоборот девочку хочу
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19k
Robin Hood Полчаса назад
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14k
Artem Полчаса назад
Женщина закатила истерику, узнав, что у неё будет девочкаПосмотреть
Женщина закатила истерику, узнав, что у неё будет девочка
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5k
Бабай 38 минут назад
Вот такие долбанутые мамаши и тащут своих детей в клиники по смене пола
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1k
АНДРЕЙ 38 минут назад
идиотка
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5k
мемфрид 43 минуты назад
Это не женщина. Это макака. Хотя, даже макаки детей своих сильнее любят
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1k
Koshak 45 минут назад
А что вы хотите от обезьян? Дикая природа непредсказуема....
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45k
Соломей Час назад
И дикий же народ...
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59k
pynh Час назад
Побольше таких истерик и девочки не будет
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Вот будет ор выше гор, если эта курица тупо разжирела и даже ни разу не беременная.
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9k
МихА Час назад
нация бегемотов
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2k
Alex Час назад
Наверно за пацанов пособие больше платят
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11k
Zемляк 2 часа назад
Америка? Тогда всё норм, там сплошные обезьяны с гранатами.
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13k
Djeff 2 часа назад
Негры стоят наиболее близко к истокам человечества и эмоционально близки к предкам приматов.
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