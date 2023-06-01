Лика Нифонтова: почему она так мало снимается в кино

Когда Лику пригласили в "Ликвидацию", она прочитала сценарий и ей очень понравилась роль Иды, а не Норы, на которую её пригласили. Но Урсуляк жёстко сказал, что Ида к ней не имеет никакого отношения.



Урсуляк вообще был довольно категоричным и Нифонтова признавалась, что с мужем ей работать нелегко.





Мне гораздо спокойнее с другими. В работе с Серёжей постоянно кажется, что надо сделать всё быстрее, чтобы он не тратил на меня много времени… Когда работаю с Серёжей, кажется, что я постоянно недотягиваю. На съемках "Ликвидации" коллеги даже смеялись над мужем из-за его предвзятого ко мне отношения. А Володя Машков не раз заступался за меня.





Работа в "Ликвидации" стала для неё самой яркой ролью в карьере.