Лика Нифонтова: почему она так мало снимается в кино

За сорокалетнюю карьеру у неё наберётся меньше двадцати появлений на экране.
Отцом Лики был заслуженный артист РСФСР Алексей Симкович, а мама тоже была связана с искусством - работала в педагогическом отделе театра.
Лика появилась на свет 5 марта 1963 года. Семья много раз переезжала, поэтому в Тбилиси девушка какое-то время проучилась в хореографическом училище, в Ростове-на-Дону получила аттестат, а потом поехала в Москву, где прошла конкурс в "Щуку".
После получения диплома Лику пригласил в свой театр миниатюр сам Аркадий Райкин. Он высоко оценил таланты молодой актрисы, и она совсем скоро стала получать ведущие роли в спектаклях. Лика всегда отдавала предпочтение театру и видела себя в первую очередь на подмостках. В 1983 году она мелькнула в эпизоде картины "К своим!", а всего её фильмография насчитывает 16 киноработ. А по признанию самой актрисы, их было бы и того меньше, если бы не её второй муж.
Первым мужем Лики стал Юрий Нифонтов, под чьей фамилией она и стала играть в театре. Но через три года супруги решили развестись, но возвращать свою фамилию Симкович Лика не стала, ведь зрители уже знали её именно под фамилией Нифонтова.
Именно в театре Лика повстречала свою самую главную и настоящую любовь. Им стал Сергей Урсуляк. Оба к моменту встречи были в браке и им было ой как нелегко признаться в том, что их чувства взаимны, ведь две семьи оказались разрушены.
Урсуляку и Нифонтовой жить было негде, они мотались по съёмным квартирам, пока Константин Аркадьевич не помог им получить в коммуналке комнату. Там же появилась на свет их общая дочка - Даша. С дочками Урсуляка от предыдущего брака Дашей и Сашей (особенно с Сашей) у Лики сложились прекрасные отношения.
Александра – абсолютный и полноправный член нашей семьи. Я её знаю с 3 лет и никогда даже не думала, чтобы лишать ребенка отца. Никогда не пыталась занять чье-то место, это глупо. Саша и Даша, наши с Сергеем дочери, очень любят друг друга, они ведь сёстры.
Кстати, обе старшие дочки тоже выбрали актёрскую стезю.
Нифонтова прекрасно понимала, что её муж должен расти в профессии и развиваться. Урсуляк решил пойти учиться на режиссёра и жена поддержала его, взяв на себя обеспечение семьи. Окончив Высшие курсы сценаристов и режиссёров Сергей выпустил своё первое творение - "Русский регтайм". Лика сыграла в нём после 10-летней паузы в съёмках. С тех самых пор Урсуляк снимает её практически в каждой своей картине, но главных ролей у Нифонтовой было всего две - в картинах "Уходящая натура" и "Жизнь и судьба".
В сериал "Тихий Дон" Лика попала случайно, Сергей не видел её ни в одной роли там, но так как актриса, которая должна была сыграть роль модистки, не совпадала по съёмочному графику с сериалом, то в этом эпизоде оказалась Нифонтова.
Когда Лику пригласили в "Ликвидацию", она прочитала сценарий и ей очень понравилась роль Иды, а не Норы, на которую её пригласили. Но Урсуляк жёстко сказал, что Ида к ней не имеет никакого отношения.
Урсуляк вообще был довольно категоричным и Нифонтова признавалась, что с мужем ей работать нелегко.
Мне гораздо спокойнее с другими. В работе с Серёжей постоянно кажется, что надо сделать всё быстрее, чтобы он не тратил на меня много времени… Когда работаю с Серёжей, кажется, что я постоянно недотягиваю. На съемках "Ликвидации" коллеги даже смеялись над мужем из-за его предвзятого ко мне отношения. А Володя Машков не раз заступался за меня.
Работа в "Ликвидации" стала для неё самой яркой ролью в карьере.
В быту супруги нашли гармонию: домашними обязанностями занимается тот, кто в сейчас свободен. Если у Лики в театре готовится к выпуску спектакля и с утра до ночи пропадает на репетициях, то Сергей занимается домом. И наоборот.
Но сама Нифонтова признаётся, что в их семье карьера и творчество мужа важнее и поэтому, если ей поступает предложение, которое может её надолго выдернуть из семьи, то она отказывается. Семья для неё всегда на первом месте.
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