В Якутии белый медведь решил поиграть со снегокатчиками, но те этому явно не обрадовались

Якутский мишка решил поиграть со снегокатчиками и втопил за их экипажем. Белый медведь - зверь суровый и может развить скорость до 40 км/час, так что «пассажиры» явно струхнули и прибавили газку.

Ну, может он просто поздороваться хотел.