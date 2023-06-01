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В Якутии белый медведь решил поиграть со снегокатчиками, но те этому явно не обрадовались

В Якутии белый медведь решил поиграть со снегокатчиками, но те этому явно не обрадовались

Автор:
01 июня 2023 16:30
Сообщество : Животные
Метки: КамАЗ   Якутия   белый медведь   видео   догонялки   люди   снегокат   собаки   
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Ещё неизвестно, чем могли закончится такие «догонялки».

Якутский мишка решил поиграть со снегокатчиками и втопил за их экипажем. Белый медведь - зверь суровый и может развить скорость до 40 км/час, так что «пассажиры» явно струхнули и прибавили газку.

Ну, может он просто поздороваться хотел.

В Якутии были и случаи откровенной «медвежьей наглости»: как-то раз несколько косолапых окружили армейский КАМАЗ и попытались найти продукты. Их вообще не напугали, ни окружающие люди, ни собаки.

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Метки: КамАЗ   Якутия   белый медведь   видео   догонялки   люди   снегокат   собаки   
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1  комментарий
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Бритва 9 минут назад
так надо матюгальник с собой носить, чтобы кричать в него медведям: "НЕТУ HИХУR!"
Они внимают а расходятся.
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