В Якутии белый медведь решил поиграть со снегокатчиками, но те этому явно не обрадовались

Ещё неизвестно, чем могли закончится такие «догонялки».
Якутский мишка решил поиграть со снегокатчиками и втопил за их экипажем. Белый медведь - зверь суровый и может развить скорость до 40 км/час, так что «пассажиры» явно струхнули и прибавили газку.
Ну, может он просто поздороваться хотел.
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В Якутии были и случаи откровенной «медвежьей наглости»: как-то раз несколько косолапых окружили армейский КАМАЗ и попытались найти продукты. Их вообще не напугали, ни окружающие люди, ни собаки.
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Они внимают а расходятся.