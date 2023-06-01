В Подмосковье рабочий попытался потушить грузовик, задевший ЛЭП, и - погиб

Автомобиль задел высоковольтные провода своей стрелой и загорелся. Водитель поспешил самостоятельно потушить пожар.
Страшные кадры последних минут жизни запечатлела камера наблюдения. В подмосковной деревне Редино (городской округ Солнечногорск) водитель грузовика с краном-погрузчиком зацепился стрелой за провода. Автотехника загорелась. Мужчина, которому удалось еще до пожара выбраться целым и невридимым из кабины, стал искать помощи в тушении огня, а потом, отчаявшись, видимо, решил самостоятельно отогнать грузовик от ЛЭП - и зря.
Едва коснувшись двери кабины, он упал, поражённый током. Как сообщают СМИ, пострадавший скончался еще до приезда медиков.
Осторожно! В видео присутствует сцена смерти! Не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!
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По словам местных жителей, в тот день скончавшийся вышел на работу за сменщика, который по какой-то причине прогулял.
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Мистика или совпадение.
Но тут что-то совпадений много:
- вместо сменщика вышел на работу, хотя должен был отдыхать;
- пошёл дождь, что усилило контакт с электричеством;
- как только умер, то прекратился пожар. Как будто высшие силы решили: "Ну, дело сделано. Можно убрать дополнительные эффекты".
Жуть какая-то. Прям очередной эпизод франшизы "Пункт назначения".
По мере удаления от этого места потенциал уменьшается по экспоненте. Если сделать шаг в сторону от центра, то к одной ноге будет приложен больший потенциал, к другой - меньший. Имеем разность потенциалов, то есть напряжение, называемое "шаговым". Через тело сразу начинает течь ток по пути - земля-> первая нога -> низ живота -> вторая нога -> земля. Как только мужик упал на карачки, ток уже потёк через все тело, по пути ноги->руки в том числе через сердце и лёгкие. "Помог" и мокрый асфальт.
Запоминаем:
- Видим оголённые провода, свисающие со столба и касающиеся земли.
- Ставим ноги вместе и прыжками (не шагами !!!) удаляемся на безопасное расстояние. Кто умеет - прыгает на одной ноге (без шуток)
- Звоним куда надо (112), никого не пускаем близко до приезда кого надо
Но когда он коснулся рукой открытого металла, сопротивления сапогов не хватило, пробило через него на землю. А после того как упал - его прикончило шаговым.