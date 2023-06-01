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В Подмосковье рабочий попытался потушить грузовик, задевший ЛЭП, и - погиб

В Подмосковье рабочий попытался потушить грузовик, задевший ЛЭП, и - погиб

Автор:
01 июня 2023 12:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   видео   грузовик   лэп   несчастный случай   пожар   смерть   удар током   
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Автомобиль задел высоковольтные провода своей стрелой и загорелся. Водитель поспешил самостоятельно потушить пожар.

Страшные кадры последних минут жизни запечатлела камера наблюдения. В подмосковной деревне Редино (городской округ Солнечногорск) водитель грузовика с краном-погрузчиком зацепился стрелой за провода. Автотехника загорелась. Мужчина, которому удалось еще до пожара выбраться целым и невридимым из кабины, стал искать помощи в тушении огня, а потом, отчаявшись, видимо, решил самостоятельно отогнать грузовик от ЛЭП - и зря.


Едва коснувшись двери кабины, он упал, поражённый током. Как сообщают СМИ, пострадавший скончался еще до приезда медиков.



По словам местных жителей, в тот день скончавшийся вышел на работу за сменщика, который по какой-то причине прогулял.

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Метки: Подмосковье   видео   грузовик   лэп   несчастный случай   пожар   смерть   удар током   
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26  комментариев
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399
Jānis (LPSR) 2 часа назад
Чёрт с ней, с этой железякой! Жизнь-то дороже... Жаль человека...
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4k
Citizenn 16 минут назад
Как он вылезти-то сумел, не поймав удар током?
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181
Звёздный князь Полчаса назад
Странно, что как только человек погиб, то пожар СРАЗУ прекратился!
Мистика или совпадение.
Но тут что-то совпадений много:
- вместо сменщика вышел на работу, хотя должен был отдыхать;
- пошёл дождь, что усилило контакт с электричеством;
- как только умер, то прекратился пожар. Как будто высшие силы решили: "Ну, дело сделано. Можно убрать дополнительные эффекты".
Жуть какая-то. Прям очередной эпизод франшизы "Пункт назначения".
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6k
vasilykopkov 39 минут назад
В месте касания проводов с землёй возникает постоянный потенциал, сам пор себе он не опасен, но есть нюанс...
По мере удаления от этого места потенциал уменьшается по экспоненте. Если сделать шаг в сторону от центра, то к одной ноге будет приложен больший потенциал, к другой - меньший. Имеем разность потенциалов, то есть напряжение, называемое "шаговым". Через тело сразу начинает течь ток по пути - земля-> первая нога -> низ живота -> вторая нога -> земля. Как только мужик упал на карачки, ток уже потёк через все тело, по пути ноги->руки в том числе через сердце и лёгкие. "Помог" и мокрый асфальт.
Запоминаем:
- Видим оголённые провода, свисающие со столба и касающиеся земли.
- Ставим ноги вместе и прыжками (не шагами !!!) удаляемся на безопасное расстояние. Кто умеет - прыгает на одной ноге (без шуток)
- Звоним куда надо (112), никого не пускаем близко до приезда кого надо
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4k
Serj81 42 минуты назад
Ну это же элементарная техника безопасности, ну как так можно было еще и в дождь
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5k
Евгений Д 45 минут назад
Если бы сразу отогнал не вылазя и не создавая цепь на землю через себя- то жив бы был
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22k
sanchesS80 48 минут назад
Сердечко похоже крякнулось, когда за кабину схватился. На остатках сил прополз и всё.
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10k
Б.Касторский Час назад
Как глупо. Вот вроде хотел сделать хорошее дело, мало ли что, а не подумал. Электричество штука опасная.
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28k
Юрьевич Час назад
Погиб за ржавое железо... глупая смерть по невежеству.
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28k
Levyathan 2 часа назад
Вот, что было хорошо при СССР-это вездесущие плакаты по технике безопасности. На каждом сарае висели. Не ознакомиться невозможно. Тут же на лицо полное незнание азов физики и БЖ.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Наглядный пример, зачем знать азы физики. Он, похоже, ещё и шаговым себе добавил.
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865
Шурман 2 часа назад
Жалко , хотел как лучше а получилось как всегда ! Вечная память , спи братан !!!!
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963
ruslan d 2 часа назад
На что он рассчитывал интересно ?
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49k
Сергей 2 часа назад
Инженера по технике безопастности привлечь. Водитель видимо и не подозревал что ток - это серьезно
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166
Человек Разумный 2 часа назад
Есть народная примета, игра с электричеством и металлом особенно с водой - к встрече с предками ...
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