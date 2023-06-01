В Подмосковье рабочий попытался потушить грузовик, задевший ЛЭП, и - погиб

Страшные кадры последних минут жизни запечатлела камера наблюдения. В подмосковной деревне Редино (городской округ Солнечногорск) водитель грузовика с краном-погрузчиком зацепился стрелой за провода. Автотехника загорелась. Мужчина, которому удалось еще до пожара выбраться целым и невридимым из кабины, стал искать помощи в тушении огня, а потом, отчаявшись, видимо, решил самостоятельно отогнать грузовик от ЛЭП - и зря.

Едва коснувшись двери кабины, он упал, поражённый током. Как сообщают СМИ, пострадавший скончался еще до приезда медиков.