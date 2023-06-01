Немецкие чиновники предложили сократить потребление мяса до 10 граммов в сутки

Таким образом власти страны смогут бороться с изменением климата на планете и параллельно улучшат жизнь сельскохозяйственных животных.
Кое-кто в Германии куда больше озабочен благом коров, нежели чем здоровьем нации. В частности, федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир (представляет партию "Союз 90/Зелёные") предложил существенно сократить потребление мяса. Если к словам министра прислушаются, немцам придется перестать лопать сосиски и свиные рульки, а перейти на овощи.
10 граммов мяса в сутки - такая норма, по словам Оздемира, поможет замедлить изменение климата. А некоторые коровы и прочие сельскохозяйственные животные при подобном потреблении мяса закончат свою жизнь не на бойне, а в стойле, сдохнув от старости.
Что такое 10 граммов мяса в сутки? Маленький кусочек, которым не наешься и лишь расстроишься. Конечно, можно съесть чуть больше, а после поститься. Например, слопал один бутерброд с колбасой - и выжидаешь еще три дня, чтобы снова позавтракать мясопродуктами. А уж если употребил сардельку, то до следующей придется терпеть почти неделю, а то и дольше.
Пока все эти угрозы лишь на уровне предложения, однако немцы уверены, что таким образом власти прощупывают почву. Впрочем, 80% опрошенных заявили, что не потерпят вмешательство каких-то там министров в их рацион. Что касается системы общепита, тут сложнее. Если эти рекомендации заработают, заведениям придется пересматривать количество мяса в меню, ведь в случае несоответствия с нормами тот же ресторан или кафе не сможет получить сертификат немецкого общества питания. А это значит, что шницель или какой-нибудь карривурст в меню окажутся на последней странице после сотни блюд из овощей и саранчи.
Голосование по новой стратегии питания должно состояться в июне.
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Какая очленительная мысль: выращивать коров просто так.
У вас нет денег на нормальный кусок говядины ?
Мясо это зло, надо перечь природу, а коровы портят воздух и планета от этого перегревается.
Вы не можете платить за отопление ?
Холод продлевает жизнь, вы же хотите прожить до 100 лет, срочно выкручивайте отопление в минус, благодаря вам будет меньше топлива потрачено и вы сохраните популяцию макак где-то в южной Америке.
А если еще и мыться всей семьей в одной ванной, так вообще сохранение водных ресурсов, сразу со всех сторон такой хороший становишься.
Улучшите вначале жизнь людей!