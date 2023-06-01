Немецкие чиновники предложили сократить потребление мяса до 10 граммов в сутки

Кое-кто в Германии куда больше озабочен благом коров, нежели чем здоровьем нации. В частности, федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир (представляет партию "Союз 90/Зелёные") предложил существенно сократить потребление мяса. Если к словам министра прислушаются, немцам придется перестать лопать сосиски и свиные рульки, а перейти на овощи.





10 граммов мяса в сутки - такая норма, по словам Оздемира, поможет замедлить изменение климата. А некоторые коровы и прочие сельскохозяйственные животные при подобном потреблении мяса закончат свою жизнь не на бойне, а в стойле, сдохнув от старости.



