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Немецкие чиновники предложили сократить потребление мяса до 10 граммов в сутки

Немецкие чиновники предложили сократить потребление мяса до 10 граммов в сутки

Автор:
01 июня 2023 10:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Германия   Еда   мясо   питание   потребление мяса   предложение   рацион   
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Таким образом власти страны смогут бороться с изменением климата на планете и параллельно улучшат жизнь сельскохозяйственных животных.

Кое-кто в Германии куда больше озабочен благом коров, нежели чем здоровьем нации. В частности, федеральный министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир (представляет партию "Союз 90/Зелёные") предложил существенно сократить потребление мяса. Если к словам министра прислушаются, немцам придется перестать лопать сосиски и свиные рульки, а перейти на овощи.


10 граммов мяса в сутки - такая норма, по словам Оздемира, поможет замедлить изменение климата. А некоторые коровы и прочие сельскохозяйственные животные при подобном потреблении мяса закончат свою жизнь не на бойне, а в стойле, сдохнув от старости.


Что такое 10 граммов мяса в сутки? Маленький кусочек, которым не наешься и лишь расстроишься. Конечно, можно съесть чуть больше, а после поститься. Например, слопал один бутерброд с колбасой - и выжидаешь еще три дня, чтобы снова позавтракать мясопродуктами. А уж если употребил сардельку, то до следующей придется терпеть почти неделю, а то и дольше.


Пока все эти угрозы лишь на уровне предложения, однако немцы уверены, что таким образом власти прощупывают почву. Впрочем, 80% опрошенных заявили, что не потерпят вмешательство каких-то там министров в их рацион. Что касается системы общепита, тут сложнее. Если эти рекомендации заработают, заведениям придется пересматривать количество мяса в меню, ведь в случае несоответствия с нормами тот же ресторан или кафе не сможет получить сертификат немецкого общества питания. А это значит, что шницель или какой-нибудь карривурст в меню окажутся на последней странице после сотни блюд из овощей и саранчи.


Голосование по новой стратегии питания должно состояться в июне.

Источник:

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Метки: Ynews   Германия   Еда   мясо   питание   потребление мяса   предложение   рацион   
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8  комментариев
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9k
au3 Полчаса назад
"А некоторые коровы и прочие сельскохозяйственные животные при подобном потреблении мяса закончат свою жизнь не на бойне, а в стойле, сдохнув от старости."

Какая очленительная мысль: выращивать коров просто так.
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141
Человек Разумный 15 минут назад
Когда падает уровень жизни населения, надо срочно двигать зеленую повестку.
У вас нет денег на нормальный кусок говядины ?
Мясо это зло, надо перечь природу, а коровы портят воздух и планета от этого перегревается.
Вы не можете платить за отопление ?
Холод продлевает жизнь, вы же хотите прожить до 100 лет, срочно выкручивайте отопление в минус, благодаря вам будет меньше топлива потрачено и вы сохраните популяцию макак где-то в южной Америке.
А если еще и мыться всей семьей в одной ванной, так вообще сохранение водных ресурсов, сразу со всех сторон такой хороший становишься.
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2k
Alex 17 минут назад
Пусть так же срут реже
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15k
Smiley 40 минут назад
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4k
Pechenegiatakuyt 40 минут назад
Все и так прекрасно понимают что все эти тупые призывы меньше есть, меньше мыться, меньше тратить электричество - никакого отношения к климату или любви к коровам не имеют. Это всё результат тупой политики стреляния себе в ногу. Санкции работают! Молодцы немцы! Продолжайте.
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15k
Smiley 42 минуты назад
"улучшением жизни сельскохозяйственных животных"
Улучшите вначале жизнь людей!
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46k
Максим Т. 45 минут назад
Министерство Изобилия в действии! Да здравствует Оруэлл!
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10k
Copycat 50 минут назад
[мат] эти придурки со своим глобальным потеплением меня в этом году реально сильно раздражают, живу в казахстане, у же конец мая и всё ещё довольно прохладно, раньше я в это время уже давно просто в футболке ходил, а в этом году я хожу одевая толстовку, только вот сейчас плюс минус теплей стало
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