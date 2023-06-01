Как индейский вождь создал мощную армию и дал отпор жестоким испанцам

На территории современных Чили и Аргентины жило (оно есть и сейчас), племя мапуче. Иногда их ещё называла арауканами - в переводе это значит “грозные противники”. Хотя внешне они выглядели вполне миролюбиво: добывали серебро, пахали землю, разводили скот. Письменности не было, все установления и даже некие моральные нормы передавали друг другу устно.

Их народ состоял из 4 племенных объединений, у каждого был свой вождь. Выбирали и главного “начальника над всеми”: в мирное время он выполнял декоративную функцию, а во время войны становился человеком, которого нельзя ослушаться.