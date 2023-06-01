FISHKINET
Сообщество RealFishki 1580 постов • 147 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Как индейский вождь создал мощную армию и дал отпор жестоким испанцам

Как индейский вождь создал мощную армию и дал отпор жестоким испанцам

Автор:
01 июня 2023 01:12
Сообщество : RealFishki
Метки: Испания   Мапуче   Новый Свет   вождь   завоевание   индейцы   конкистадоры   лаутаро   
1168
5

Его племя было единственным, кого боялись и уважали конкистадоры.

На территории современных Чили и Аргентины жило (оно есть и сейчас), племя мапуче. Иногда их ещё называла арауканами - в переводе это значит “грозные противники”. Хотя внешне они выглядели вполне миролюбиво: добывали серебро, пахали землю, разводили скот. Письменности не было, все установления и даже некие моральные нормы передавали друг другу устно.

Их народ состоял из 4 племенных объединений, у каждого был свой вождь. Выбирали и главного “начальника над всеми”: в мирное время он выполнял декоративную функцию, а во время войны становился человеком, которого нельзя ослушаться.

×
×

Когда в те земли пришли конкистадоры, то поначалу они решили, что разнесут этих мапуче за пару месяцев. Не тут-то было. После нескольких стычек, испанцы поняли, что “лёгкой прогулки” не выйдет и попытались договориться - создали что-то вроде крепостного права для мапуче. Их женщины освобождались от любой повинности, а каждого пятого и шестого мужчину отправляли на поля или добывать серебро. Денег за это не платили, но испанцы обязывались работников содержать и не притеснять.

Так длилось несколько лет, но ничего хорошего в итоге не вышло - индейцы отвергли всё это “крепостничество” и сказали, что будут воевать.

Чтобы идти в ногу со временем, мапучи обновили и командирский состав - сделали “офицерами” молодых парней 20-25 лет. А главным военным вождём стал Лаутаро, ему вообще только-только исполнилось 19 лет. И это был интересный персонаж.

В 11 лет он загремел в плен к испанцам и стал слугой конкистадора Педро де Вальдивии. Парень затаился и стал учиться: понимать испанский, разбираться в их оружии, тактике и дисциплине. А через несколько лет сбежал и вернулся к своим. Сразу же начал перестраивать военные подразделения и делать аналог испанской армии. Организовал конные подразделения, обучил командиров не атаковать в лоб, а использовать партизанскую тактику. Разбил войско на 4 части: три участвовало в бою, четвёртое стояло в резерве. Когда отбил у испанцев огнестрельное оружие, сделал подобие терции и вот тогда захватчикам стало действительно туго.

Дошло до того, что армия Лаутаро стала более дисциплинированной и храброй, чем испанская. И вождь стал регулярно бить конкистадоров в открытом бою и постоянно трепать в партизанской войне. Неизвестно, чем бы всё кончилось, но испанцы пошли на хитрость: организовали засаду и ликвидировали непокорного вождя. Казалось бы - лидера убрали, теперь этих мапуче должны были просто “раскатать”. Снова нет, Лаутаро подготовил целую плеяду молодых командиров, которые продолжили его дело и уверенно били испанцев. Да, побед стало меньше, но и позорных проигрышей не было.

В итоге, испанцы смирились с непокорными мапаче и заключили с ними мир. Пожалуй, это было единственное племя Нового Света, которое конкистадоры оставили в покое. И всё благодаря хитрому, активному и свободолюбивому вождю Лаутаро.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Испания   Мапуче   Новый Свет   вождь   завоевание   индейцы   конкистадоры   лаутаро   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Lexx 2 часа назад
Все эти Педро и Гомесы, всегда побеждали только подлостью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26976



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-R
Раскрыты причина крушения японского лунного модуля Hakuto-R
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чёрный юмор

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#люди#ДТП#история#Автовсячина#шоу бизнес#СССР#природа
#интересно#автомир#интересное#Прикол#кино#позитив#дети#улыбнуло#США#маразм
#Юмор#машина#животные#аварии#авто аварии#факты#фильм#забавно#подборка#знаменитости
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться