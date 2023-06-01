Как индейский вождь создал мощную армию и дал отпор жестоким испанцам

Его племя было единственным, кого боялись и уважали конкистадоры.
На территории современных Чили и Аргентины жило (оно есть и сейчас), племя мапуче. Иногда их ещё называла арауканами - в переводе это значит “грозные противники”. Хотя внешне они выглядели вполне миролюбиво: добывали серебро, пахали землю, разводили скот. Письменности не было, все установления и даже некие моральные нормы передавали друг другу устно.
Их народ состоял из 4 племенных объединений, у каждого был свой вождь. Выбирали и главного “начальника над всеми”: в мирное время он выполнял декоративную функцию, а во время войны становился человеком, которого нельзя ослушаться.
Когда в те земли пришли конкистадоры, то поначалу они решили, что разнесут этих мапуче за пару месяцев. Не тут-то было. После нескольких стычек, испанцы поняли, что “лёгкой прогулки” не выйдет и попытались договориться - создали что-то вроде крепостного права для мапуче. Их женщины освобождались от любой повинности, а каждого пятого и шестого мужчину отправляли на поля или добывать серебро. Денег за это не платили, но испанцы обязывались работников содержать и не притеснять.
Так длилось несколько лет, но ничего хорошего в итоге не вышло - индейцы отвергли всё это “крепостничество” и сказали, что будут воевать.
Чтобы идти в ногу со временем, мапучи обновили и командирский состав - сделали “офицерами” молодых парней 20-25 лет. А главным военным вождём стал Лаутаро, ему вообще только-только исполнилось 19 лет. И это был интересный персонаж.
В 11 лет он загремел в плен к испанцам и стал слугой конкистадора Педро де Вальдивии. Парень затаился и стал учиться: понимать испанский, разбираться в их оружии, тактике и дисциплине. А через несколько лет сбежал и вернулся к своим. Сразу же начал перестраивать военные подразделения и делать аналог испанской армии. Организовал конные подразделения, обучил командиров не атаковать в лоб, а использовать партизанскую тактику. Разбил войско на 4 части: три участвовало в бою, четвёртое стояло в резерве. Когда отбил у испанцев огнестрельное оружие, сделал подобие терции и вот тогда захватчикам стало действительно туго.
Дошло до того, что армия Лаутаро стала более дисциплинированной и храброй, чем испанская. И вождь стал регулярно бить конкистадоров в открытом бою и постоянно трепать в партизанской войне. Неизвестно, чем бы всё кончилось, но испанцы пошли на хитрость: организовали засаду и ликвидировали непокорного вождя. Казалось бы - лидера убрали, теперь этих мапуче должны были просто “раскатать”. Снова нет, Лаутаро подготовил целую плеяду молодых командиров, которые продолжили его дело и уверенно били испанцев. Да, побед стало меньше, но и позорных проигрышей не было.
В итоге, испанцы смирились с непокорными мапаче и заключили с ними мир. Пожалуй, это было единственное племя Нового Света, которое конкистадоры оставили в покое. И всё благодаря хитрому, активному и свободолюбивому вождю Лаутаро.
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