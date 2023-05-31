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20 необычных и запоминающихся дизайнерских решений

20 необычных и запоминающихся дизайнерских решений

Автор:
31 мая 2023 17:16
Сообщество : Картинка дня
Метки: грамотные решения   дизайнерские идеи   идеи   интересные вещи   картинка дня   необычно   прикольные штуки   уникальные вещи   
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Эти вещи созданы, чтобы выделяться из толпы! Их создатели явно преследовали именно эту цель и, надо сказать, им это удалось.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: грамотные решения   дизайнерские идеи   идеи   интересные вещи   картинка дня   необычно   прикольные штуки   уникальные вещи   
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ruslan d Полчаса назад
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