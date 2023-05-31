20 необычных и запоминающихся дизайнерских решений

877
21
1
Эти вещи созданы, чтобы выделяться из толпы! Их создатели явно преследовали именно эту цель и, надо сказать, им это удалось.
6. Отличный логотип стоматологической клиники — изображение зуба совмещено со значком геолокации
17. В Делфте, Нидерланды, на улицах есть плитки в форме мусорных мешков. Здесь можно оставить мусор и его заберут
18. Дверь туалета в больнице можно настроить так, чтобы она открывалась наружу на случай, если кто-то потеряет сознание и подопрет её изнутри
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Метки: грамотные решения дизайнерские идеи идеи интересные вещи картинка дня необычно прикольные штуки уникальные вещи
Новости партнёров
реклама