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Эволюция автопортретов художника, страдавшего болезнью Альцгеймера

Эволюция автопортретов художника, страдавшего болезнью Альцгеймера

Автор:
01 июня 2023 07:50
Сообщество : Искусство
Метки: Альцгеймер   автопортрет   в мире   интересно   искусство   художник   
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В 1995 году британскому художнику Уильяму Утермолену был поставлен диагноз - болезнь Альцгеймера. Автопортреты, которые вы увидите далее отражают всю глубину физической и эмоциональной трагедии мужчины.

Искусство обладает способностью передавать суть человеческого опыта, даже перед лицом невообразимых невзгод. Уильям Чарльз Утермолен (William Charles Utermohlen), художник из Великобритании, использовал свой талант как средство документирования своей мучительной борьбы с болезнью Альцгеймера.

Художнику был поставлен диагноз в 1995 году, и в течение нескольких лет Утермолен создал серию автопортретов, которые не только запечатлели его внешность, но и послужили ярким отражением его ухудшающегося психического состояния.

Эволюция автопортретов Утермолена позволяет сформировать представление о глубоком влиянии болезни Альцгеймера на художественное самовыражение и идентичность одного человека.

Средняя продолжительность жизни с диагнозом составляет восемь лет. Художник продержался двенадцать. В 2000 году он потерял способность рисовать и попал в дом престарелых, где и оставался под присмотром сотрудников до своей смерти в 2007 году.

Вдова художника рассказала подробности о его жизни и состоянии во время болезни Альцгеймера. Видео на английском языке.

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Метки: Альцгеймер   автопортрет   в мире   интересно   искусство   художник   
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2  комментария
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Горожанин Час назад
Прямое доказательство того, что современное искусство - это Альцгеймер художественной мысли.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
дык-вон оказывается как видит МИР *самоходный дед*
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Dobriy drug

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