Омич усыплял алкоголиков, вместо того чтобы выводить их из запоя

Омич работал на скорой помощи психиатрической клиники. Однако денег мужчине не хватало, и он решил подзаработать на алкоголиках. В интернете мужчина нашёл нелегальное приложение, через которое родственники алкоголиков вызывают врача. Три года мужчина "спасал" алкоголиков, не имея для это соответствующего образования.

«Вечерний Омск» сообщает, что мужчина вкалывал пациентам большие дозы сильнодействующего психотропного средства, от которого те засыпали на несколько дней. За свои услуги он брал 7,5 тысяч рублей.

«Во время работы над этим уголовным делом в качестве эксперта привлекалась врач одного из омских медучреждений. Согласно её заключению, бесконтрольное введение этого препарата в организм могло закончиться летально в случае заболеваний сердца или печени», — помощник прокурора Советского округа Олег Кочергин.

В суде фельдшер заявил, что колол своим пациентам только витамины, но следователи обнаружили у него дома крупную партию рецептурного препарата. Теперь мужчине грозит два года лишения свободы условно.