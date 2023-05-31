Омич усыплял алкоголиков, вместо того чтобы выводить их из запоя

Вот уже не один десяток лет в России есть услуга выведения из запоя. Врач ставит алкоголику капельницу с витаминами, он трезвеет, желание пить на время пропадает.
Омич работал на скорой помощи психиатрической клиники. Однако денег мужчине не хватало, и он решил подзаработать на алкоголиках. В интернете мужчина нашёл нелегальное приложение, через которое родственники алкоголиков вызывают врача. Три года мужчина "спасал" алкоголиков, не имея для это соответствующего образования.
«Вечерний Омск» сообщает, что мужчина вкалывал пациентам большие дозы сильнодействующего психотропного средства, от которого те засыпали на несколько дней. За свои услуги он брал 7,5 тысяч рублей.
«Во время работы над этим уголовным делом в качестве эксперта привлекалась врач одного из омских медучреждений. Согласно её заключению, бесконтрольное введение этого препарата в организм могло закончиться летально в случае заболеваний сердца или печени», — помощник прокурора Советского округа Олег Кочергин.
В суде фельдшер заявил, что колол своим пациентам только витамины, но следователи обнаружили у него дома крупную партию рецептурного препарата. Теперь мужчине грозит два года лишения свободы условно.
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Так не факт, что он его именно колол, просто еще одна подработка возможно...
Есть сериал на эту тему - "Капельник"
Никто, как видно не умер, значит знал, что и сколько колоть и родственникам на время отдых
И "пить не хочется" - миф. Сдохнуть здесь и сейчас меньше хочется, это - да.
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Прям услышал как это проговаривает человек с заложенным носом.