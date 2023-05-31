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Омич усыплял алкоголиков, вместо того чтобы выводить их из запоя

Омич усыплял алкоголиков, вместо того чтобы выводить их из запоя

Автор:
31 мая 2023 14:36
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   врач   запой   интересное   мошенник   омич   фото   
2580
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Вот уже не один десяток лет в России есть услуга выведения из запоя. Врач ставит алкоголику капельницу с витаминами, он трезвеет, желание пить на время пропадает.

Омич работал на скорой помощи психиатрической клиники. Однако денег мужчине не хватало, и он решил подзаработать на алкоголиках. В интернете мужчина нашёл нелегальное приложение, через которое родственники алкоголиков вызывают врача. Три года мужчина "спасал" алкоголиков, не имея для это соответствующего образования.


«Вечерний Омск» сообщает, что мужчина вкалывал пациентам большие дозы сильнодействующего психотропного средства, от которого те засыпали на несколько дней. За свои услуги он брал 7,5 тысяч рублей.

«Во время работы над этим уголовным делом в качестве эксперта привлекалась врач одного из омских медучреждений. Согласно её заключению, бесконтрольное введение этого препарата в организм могло закончиться летально в случае заболеваний сердца или печени», — помощник прокурора Советского округа Олег Кочергин.


В суде фельдшер заявил, что колол своим пациентам только витамины, но следователи обнаружили у него дома крупную партию рецептурного препарата. Теперь мужчине грозит два года лишения свободы условно.

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Метки: алкоголь   врач   запой   интересное   мошенник   омич   фото   
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16  комментариев
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17k
Михаил Гривин Час назад
Я думал - он их усыплял совсем, как ветеринары обычно. Так сказать, искоренял пьянство предельно эффективным методом. А он им просто снотворное колол...
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508
Vas_26 8 минут назад
В суде фельдшер заявил, что колол своим пациентам только витамины, но следователи обнаружили у него дома крупную партию рецептурного препарата.

Так не факт, что он его именно колол, просто еще одна подработка возможно...
Есть сериал на эту тему - "Капельник"
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1k
Bogdan Krasota 15 минут назад
Тоесть он не убийца, а кот-баюн?
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1k
Kra 18 минут назад
Ну, спасал жеЖ?
Никто, как видно не умер, значит знал, что и сколько колоть и родственникам на время отдых
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21k
Davy Jones Полчаса назад
Доказанные летальные случаи есть? Что то не могу понять куда клонит автор?
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92k
sapér Vodička 50 минут назад
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4k
Григорий Час назад
а вот если бы он кого из "правительства" ширнул, его бы расстреляли?
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5k
Рыжая борода Час назад
Только вот без снотворного центры застойного возбуждения в мозгу могут довести алкаша до самоубийства. Последний случай, который я помню - повесился на галстуке на дверной ручке.
И "пить не хочется" - миф. Сдохнуть здесь и сейчас меньше хочется, это - да.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Порой, близкие уже готовы не только к многодневному сну, но и к тому, чтобы подопечный не проснулся и рассматривают это как избавление от долголетнего невыносимого кошмара.
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928
Лютый вам Бетховен Час назад
Теперь мужчине грозит два года дишения свободы условно.
====================
Прям услышал как это проговаривает человек с заложенным носом.
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13k
Kostick 2 часа назад
покемонка, всегда алкоту с сонниками из запоя выводят. не неси хрень, про витамины, от которых не хочется пить))
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5k
livaneth 2 часа назад
Лечу алкоголизм героином.
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13k
Shtoppi 2 часа назад
повезло что никто из его "пациентов" не "заснул" на совсем. хотя и при существующих раскладах, условка довольно сомнительное наказание.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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