Точно подмечено: жизненные наблюдения пользователей соцсетей, с которыми не поспоришь

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Перед вами очередная подборка наблюдений, философии и юмора, которая было кропотливо собрана на просторах социальных сетей. Авторы постов как всегда бесподобны - факт!
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Фишка в том что мы хотим этого реально, а не понарошку. Если кто то не может собраться с друзьями и потусить - значит глубоко в душе вы просто этого не хотите и не надо себя это заставлять делать, хочется сидеть дома, заказать доставку и посмотреть сериал - в этом нет ничего такого, главное что бы вам было по кайфу - вот что важно)
и вообще чё это за мода у женщин пошла так потребительски к мужикам относиться?
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет. Вы теперь будете меньше кушать!"