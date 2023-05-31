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Точно подмечено: жизненные наблюдения пользователей соцсетей, с которыми не поспоришь

Точно подмечено: жизненные наблюдения пользователей соцсетей, с которыми не поспоришь

Автор:
31 мая 2023 06:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   наблюдения   смех   соцсети   точно подмечено   философия   
4172
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Перед вами очередная подборка наблюдений, философии и юмора, которая было кропотливо собрана на просторах социальных сетей. Авторы постов как всегда бесподобны - факт!

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Метки: Прикол   Юмор   наблюдения   смех   соцсети   точно подмечено   философия   
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20  комментариев
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10k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
Не надо обобщать, я представитель людей которые могут собрать и что то замутить, поиграть в настолки, съездить в горы, просто поиграть в настольный теннис, мы так же всё работаем, у многих есть дети и пр.

Фишка в том что мы хотим этого реально, а не понарошку. Если кто то не может собраться с друзьями и потусить - значит глубоко в душе вы просто этого не хотите и не надо себя это заставлять делать, хочется сидеть дома, заказать доставку и посмотреть сериал - в этом нет ничего такого, главное что бы вам было по кайфу - вот что важно)
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6k
Умница-красавица Минуту назад
Последнее -это про москвичей, которые ближе к Калужской обл. обитают.
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45k
Соломей 16 минут назад
Бред какой то.
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15k
Элитный тигр 41 минуту назад
Комментарий к фото
Мне скоро 50 и я не понял этого совета...
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8k
RIZ deadening Час назад
Я знаю людей которые в детстве отказывались есть черную икру .
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8k
RIZ deadening Час назад
А если захочется жестокого BDSM можно разноцветные вещи вместе постирать !

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3k
Диагноз 2 часа назад
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Что непонятного? Стоит не заплатить и унижения кончились... А с женой и полотенцем все это как по замкнутому кольцу, так сказать без остановки.
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10k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
Давно не слышал ничего столь же глупого) Да игры стоят на консолях не дешево, но там такой рынок БУ дисков и люди просто акаунтами шарятся. Плюс ко всему то что человек покупает дорогие игры это не значит что у него много денег - это может значить что он будет много денег спускать на своё увлечение.
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Richard

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