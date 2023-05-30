Ещё один художник родом из детства

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105 лет назад родился Генрих Вальк
Советский художник-карикатурист, плакатист, график и иллюстратор Генрих Оскарович Вальк родился 31 мая 1918 года в с. Кимры Тверской губернии (ныне — г. Кимры, Московская обл.). По национальности — эстонец.
Затем семья переехала в Москву, где его отец, Оскар Иванович Вальк, занял должность зам. начальника в железнодорожном управлении.
В 1936 году Генрих окончил школу и поступил поначалу в мединститут. Но вскоре понял, что медицина — это не его, Валька всерьёз увлекли рисунок и карикатура, и он решил попробовать свои силы в этом направлении.
Оставив медицинское поприще, он полностью посвятил себя работе в сатирической графике. Генрих пришёл в карикатуру самоучкой, однако отсутствие художественного образования и опыта компенсировал его прирождённым чувством юмора, любовью к рисованию и твёрдым желанием стать художником-сатириком.
Свои первые карикатуры начинающий художник начал помещать в 1937 году в газете железнодорожников «Гудок». В этой газете в 1920-30-е гг. работали такие известные писатели, как И.А. Ильф и Е.П. Петров, М.А. Булгаков, В.П. Катаев, Ю.К. Олеша, К.Г. Паустовский, М.М. Зощенко и другие.
А в 1937 году по ложному доносу арестовали отца, правда, уже в 1939 году он был реабилитирован.
Вальк трудолюбиво и настойчиво работал, накапливая опыт, умение и мастерство. Он стал брать уроки рисования и графики у выдающихся советских мастеров — художников-педагогов Н.Э. Радлова и Л.Г. Бродаты, оказавших благотворное влияние на формирование его таланта: у 1-го (искусствоведа) он учился, со 2-м (иллюстратором и карикатуристом) долгие годы работал затем бок о бок.
Продолжая сотрудничать с «Гудком», Генрих начал рисовать и для знаменитого советского сатирического журнала «Крокодил», где прославился чистым графическим стилем. Вальк сразу же зарекомендовал себя вдумчивым художником, тонко чувствующим бытовую тематику, умеющим увидеть и обыграть в рисунке характерные детали, о многом говорящие читателю. Объектами его сатирических атак стали бюрократы, подхалимы, стиляги, бездельники и другие персонажи. Карикатуры для «Крокодила» он подписывал монограммой «ГВ» и всегда ставил «год выпуска».
Определённое влияние на него также оказали работы знаменитого художника К.П. Ротова (подробнее — здесь: Смех сквозь слёзы). Первые рисунки Генриха были во многом подражательными ему, но постепенно он выработал и свою, индивидуальную изобразительную манеру.
Художник обладал и педагогическими способностями — некоторое время руководил кружком рабочих-карикатуристов «Крокодила», где проводил занятия с молодыми тогда художниками Е. Щегловым, Ю. Фёдоровым, Ю. Узбяковым, Г. Караваевой и др.
От профессии карикатуриста у Валька развилось умение подмечать особенности человеческой натуры и выражать их быстрыми и точными штрихами. А благодаря работе в известном журнале, он получил и широкую известность. В «Крокодиле» Генрих весьма активно проявил себя и как помощник художественного редактора (при «главных» Б.И. Пророкове и В.Я. Коновалове).
С 1945 по 1977 гг. в регулярном приложении к журналу — «Библиотеке «Крокодила», вышли 2 десятка книг, представляющих собой авторские сборники фельетонов, юмористических рассказов, стихов и др., с иллюстрациями Генриха. Затем там же и у самого художника вышел альбом карикатур «Дети и отцы» (1959). А в другой серии — «Крокодил». Мои альбомы», в 1968 году был издан альбом Валька «Карикатуры».
Совместно с известным советским художником-графиком Л.И. Народицким он исполнил и ряд сатирических и агитационных плакатов. Плакатами Вальк занимался ещё с 1940-х гг., в том числе — на антивоенные темы.
Также Генрих решил попробовать себя и в качестве детского иллюстратора: в 1940-50-е гг. он создавал рисунки для детских открыток, а в 1941 году вышел проиллюстрированный художником рассказ в стихах «Витя Комаров» Н.П. Саконской, адресованный детям дошкольного возраста.
Это направление оказалось для художника очень удачным. К примеру, книга Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома», написанная в 1951 году по заказу Министерства просвещения РСФСР и Отдела школ ЦК ВКП(б), содержит 12 его иллюстраций, а «Незнайка на Луне» (1965) — уже около 217 (1-е издания содержали также и цветные вклейки).
Первая же книжка известного писателя с рисунками Генриха — сборник «Тук-тук-тук» — вышла ещё в 1945 году (художественный редактор издательства «Детгиз» П.И. Суворов предложил ему проиллюстрировать несколько его рассказов), с лёгкими, непринуждёнными, несущими едва заметный оттенок журнального юмора персонажами. Для молодого тогда художника-карикатуриста сборник этот стал дебютной детской книжкой в его профессиональной деятельности.
«Так началось наше многолетнее содружество с Николаем Николаевичем. Мне посчастливилось проиллюстрировать почти все его рассказы, повесть «Витя Малеев в школе и дома» и его знаменитого «Незнайку на Луне»» (из воспоминаний Г. Валька).
Общеизвестно, что классический графический образ Незнайки, был придуман художником-иллюстратором Алексеем Лаптевым, который работал над первыми частям сказочной трилогии «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) и «Незнайка в Солнечном городе» (1959), и уже после доведён до блеска принявшим у него эстафету (в 1965 году А.М. Лаптев умер) по иллюстрированию «Незнайки на Луне» Вальком.
Он сохранил лаптевский образ Незнайки и окончательно его канонизировал: взяв за основу образы коротышек, разработанные Лаптевым, придал им бОльшую графическую строгость, динамичность и живую мимику. Остальным же персонажам, согласно носовскому (вполне сатирическому) повествованию, художник придал черты гротесковости, а иногда и карикатурности. У каждого персонажа Валька был свой характер, его герои жили богатой внутренней жизнью. Но даже и злодеям иллюстратор оставил шанс исправиться, что видно по их вовсе не злодейским, а жалким и растерянным физиономиям, и вызывают они лишь улыбку и жалость.
Впоследствии Вальк проиллюстрировал также и переиздания первых 2-х частей трилогии о Незнайке.
Ни один из последующих иллюстраторов трилогии не может пока конкурировать с этими признанными мастерами. Хотя поклонники Незнайки благосклонно относятся и к современным изданиям с рисунками Евг. Козлова (стилизованными под Лаптева) и А. Борисенко (стилизованными под Валька). И всё же Валька считают лучшим иллюстратором Носова.
А вот создатели многосерийного м/ф «Незнайка в Солнечном городе» (ТО «Экран», реж.: П. Мурашов, Н. Шорина, Ю. Трофимов, Б. Ардов, О. Розовская, 1976-77), откровенно решили книжным образом героев пренебречь, решив, видимо, что создадут свой, вовсе не хуже. И что же? От их куклоподобного пупса, именуемого Незнайкой, шарахались все советские дети (мне лично заколдованные ослы из этого недоразумения снились потом в ночных кошмарах). Это единственная, к счастью, экранизация, где внешний вид Незнайки не имеет даже ничего общего с его классическим образом.
Однако, больше с устоявшимся образом коротышек мультипликаторы шутить не рисковали — затевая уже в «новые времена» м/ф «Незнайка на Луне» (FAF Entertainment, «Русское золото», реж.: А. Люткевич, Ю. Бутырин, А. Игнатенко, 1997-99), они не только не пытались заниматься самодеятельностью, но и указали в аннотации: «Полнометражный многосерийный мультфильм по мотивам романа-сказки Николая Носова на основе иллюстраций Г. Валька». (Правда, в 2004 году выходил ещё и м/ф «Незнайка и Баррабасс» (реж.: С. Гроссу, В. Гагурин, кинокомпания «Центр национального фильма» по заказу ОАО «Первый канал»), — вообще никак не связанный с книгами Носова (кроме имени главного героя), а основанный на книге русской детской писательницы Анны Хвольсон «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков» (1898), которая в свою очередь была основана на комиксах канадского художника Палмера Кокса о сказочных существах брауни «The Brownies, Their Book» (1887), — с совсем уже жуткими рисунками!)
А без рисунков Валька трудно представить себе также и «Мореплавания Солнышкина» В.Т. Коржикова, и «Старика Хоттабыча» Л.И. Лагина. Книги для детей Юза Алешковского (подробнее — здесь: От «Окурочка» до «Кыша и Двапортфеля»): повесть «Чёрно-бурая лиса» и дилогия о щенке Кыше и его хозяине Алёше, по прозвищу Двапортфеля, — тоже его работа. Забавные, почти «мультяшные» персонажи живут в рисунках художника богатой внутренней жизнью, которая отражается на их лицах целой гаммой чувств: герои Валька изумляются, горюют, ликуют — и всё это искренне и трогательно. И у каждого персонажа — свой характер.
Также иллюстрировал Вальк книги: «Витя Малеев в школе и дома» того же Носова, «Верёвочка» А.Л. Барто, «Звонкий день» Б.В. Заходера, «Баранкин, будь человеком!» В.В. Медведева, «Продавец приключений» Г.М. Садовникова, «Пятеро в звездолёте» А. Мошковского, «Про мимозу» С.В. Михалкова, русские сказки и многие другие. Детские писатели почитали за честь, если их книги давали иллюстрировать Генриху Оскаровичу.
Замечательный творческий тандем у Валька сложился и с писателем Коржиковым. Художник выполнил иллюстрации к 3 его повестям из цикла «Мореплавания Солнышкина» («Весёлое мореплавание Солнышкина» (1967), «Волны словно кенгуру» (1976; издание 1981 года, помимо одноимённого произведения, включает также повесть «Мы идём на Кубу»), «Коготь динозавра» (1979), «Добрая дорога» (1988)). Да и ныне художники, начинающие иллюстрировать морскую эпопею Коржикова, берут за основу придуманный Вальком образ доброго и честного вихрастого паренька — Алёши Солнышкина.
Иллюстрировал художник и книги зарубежных писателей, среди которых «Али-баба и Куриная Фея» Ганса Краузе, «Злоключения озорника» Герхарда Хольц-Баумерта, «Приключения Ломтика» Лейлы Берг, «Адам и Отка» Богумила Ржиги, «Карчи Бруннер» Белы Балажа, «Овчарка Рой. Овчарка Рой и 9-й «В» Йормы Курвинена, «Я — кот и мореплаватель» Хайме Бустоса Мандиолы (1970) и др.
Начиная с 1945 года, в свет вышло около 100 детских книжек с его рисунками.
Работы художника — преимущественно чёрно-белые, лишь часть иллюстраций и карикатур цветные. Карикатурная техника сочетается в работах Валька с футуристическим видением и гравюрными фактурными штриховками.
Является художник также и автором фантастических рисунков на тему «Взгляд в космическое будущее» (1955) и научно-фантастического очерка «На персональной ракете» («Литературная газета», №1 за 1959).
Генрих Оскарович — член Союза художников СССР, участник многих выставок изобразительного советского искусства, начиная с 1941 года. Был награждён премией на конкурсе карикатур «Пресс-клише».
«Г. Вальк — мастер точного и острого рисунка. Его работы отличает, я бы сказал, высокая дисциплина — они сдержанны по цвету и лаконичны графически. Никаких излишеств — ни в раскраске, ни в штрихе. Благодаря хорошей композиции и разнообразному, выразительному типажу карикатуры Г. Валька хорошо смотрятся» (из предисловия Ю. Ганфа к сборнику карикатур Г. Валька в серии «Мастера советской карикатуры», 1968).
Умер Генрих Оскарович Вальк в 1998 году в Москве на 81-м году жизни. Урна с прахом художника находится в закрытом колумбарии Донского кладбища столицы.
В советское время книги с рисунками Валька выходили огромными тиражами (некоторые — миллионными), выдержав по несколько переизданий. А вот после смерти художника проиллюстрированные им книги почти не переиздавались. Однако в последние годы интерес к творчеству Генриха Валька возрождается. Книги с его иллюстрациями начали переиздавать «Детская литература», «Нигма», «Речь», «Эксмо» и др. издательства.
Художник был женат на Вальк Ольге Натановне (1922-20??). Их сын Андрей трагически погиб, утонув во время купания в Балтийском море. Последние годы проживал художник в Москве, в Угловом переулке-2.
Участие Г. Валька в выставках: «Выставка карикатуры московских художников» (Москва, 1941), «Выставка живописи, скульптуры, политсатиры и графики» (Москва, 1950), «Выставка советской сатиры» (Москва, 1952), «Выставка работ художников сатиры» (Москва, 1954), «Передвижная выставка графики» (города ЭССР, 1955), «Передвижная выставка произведений советских художников» (города РСФСР, 1955), «Выставка к 1-у Всесоюзному съезду советских художников» (Москва, 1957), «Плакат и сатира за 40 лет в произведениях московских художников» (Москва, 1958), «Всесоюзная выставка плаката» (УССР, Киев, 1959), «Выставка агитплаката» (Москва, 1962), «Всесоюзная выставка плаката» (Москва, 1963), «Мне 40 лет. Выставка рисунков и карикатуры журнала «Крокодил»» (Москва, 1963), Художественная выставка «К 25-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой» (Москва, 1966).
Награды и премии Г. Валька:
Премия на конкурсе карикатур «Пресс-клише» — учреждена Бюро литературно-иллюстрационного обслуживания печати («Пресс-Клише»), организованного 11.12.1925 г. Постановлением ЦК ВКП(б) «О включении в аппарат ТАСС существовавших при Отделе печати «Пресс-бюро» и «Бюро-клише» при издательстве «Огонёк»».
Иллюстрации к книгам:
Л. Лагин «Старик Хоттабыч» (М.: «Детгиз», 1953), Лейла Берг «Приключения Ломтика» (перевод Н. Шанькова, ГИЗ, 1959), В. Коржиков «Весёлое мореплавание Солнышкина» (М.: «Детская литература», 1961), В. Медведев «Баранкин, будь человеком!» (М.: «Детская литература» (Детгиз), 1962), Э. Низюрский «Невероятные приключения Марека Пегуса» (М.: «Детгиз», 1962), Н. Носов «Незнайка на Луне» (М.: «Детская литература», 1965), Г. Садовников «Продавец приключений» (М.: «Детская литература», 1970), Ю. Оганисьян «Пылающий крест» (о ку-клукс-клановцах и иже с ними, М.: «Детская литература», 1972), А. Мошковский «Пятеро в звездолёте» (М.: «Детская литература», 1975), Н. Носов «Фантазёры» (рассказы) (М.: «Детская литература», 1977), М.Кудинов «Послушай, черепаха!» (М.: «Содействие», 1993) и мн. др.
P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.
Источники:
http://illustrators.odub.tomsk.ru/index.php?newsid=233
https://www.babyblog.ru/user/pupa1982/236261
https://gbhfn.livejournal.com/382121.html?noscroll
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