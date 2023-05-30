Ещё один художник родом из детства

Советский художник-карикатурист, плакатист, график и иллюстратор Генрих Оскарович Вальк родился 31 мая 1918 года в с. Кимры Тверской губернии (ныне — г. Кимры, Московская обл.). По национальности — эстонец.

Затем семья переехала в Москву, где его отец, Оскар Иванович Вальк, занял должность зам. начальника в железнодорожном управлении.

В 1936 году Генрих окончил школу и поступил поначалу в мединститут. Но вскоре понял, что медицина — это не его, Валька всерьёз увлекли рисунок и карикатура, и он решил попробовать свои силы в этом направлении.

Оставив медицинское поприще, он полностью посвятил себя работе в сатирической графике. Генрих пришёл в карикатуру самоучкой, однако отсутствие художественного образования и опыта компенсировал его прирождённым чувством юмора, любовью к рисованию и твёрдым желанием стать художником-сатириком.

Свои первые карикатуры начинающий художник начал помещать в 1937 году в газете железнодорожников «Гудок». В этой газете в 1920-30-е гг. работали такие известные писатели, как И.А. Ильф и Е.П. Петров, М.А. Булгаков, В.П. Катаев, Ю.К. Олеша, К.Г. Паустовский, М.М. Зощенко и другие.

А в 1937 году по ложному доносу арестовали отца, правда, уже в 1939 году он был реабилитирован.

Вальк трудолюбиво и настойчиво работал, накапливая опыт, умение и мастерство. Он стал брать уроки рисования и графики у выдающихся советских мастеров — художников-педагогов Н.Э. Радлова и Л.Г. Бродаты, оказавших благотворное влияние на формирование его таланта: у 1-го (искусствоведа) он учился, со 2-м (иллюстратором и карикатуристом) долгие годы работал затем бок о бок.