Образ обычной бабушки играла одна из богатейших женщин СССР

Катенька уже с самого детства была пробивной - пела в церковном хоре, участвовала в спектаклях школы, помогала по дому. Успевала везде.

Настал 1917 год и стране стали крайне нужны грамотные. Семья девочки тогда жила в городе Шуя и там же ей предложили начать работать заведующей библиотекой. Мазурова мгновенно выстроила работу и пробудила у юношества интерес к чтению. Через короткое время она открыла при библиотеке драматический кружок, с которого и началось становление её как актрисы. Шуйский драмтеатр не мог не заметить такую талантливую девушку и кружок скоро стал студией актёрского мастерства, а саму Мазурову пригласили в штат театра и играла она там отнюдь не "кушать подано".



