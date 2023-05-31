Образ обычной бабушки играла одна из богатейших женщин СССР

Екатерине Мазуровой повезло: она работала с лучшими режиссёрами того времени - Ростоцким, Кулиджановым, Климовым... Она не стала звездой, однако нет человека, который бы её не знал.
18 ноября 1900 года в семье старообрядцев города Иваново-Вознесенк родилась девочка Катя. Дедушка по маме владел скромной ткацкой фабрикой, но к моменту рождения девочки уже всё потерял. Ему пришлось выдать свою дочь замуж, едва только ей исполнилось 16 лет, причём даже невыгодно - за писаря, без гроша за душой.
Семья будущей актрисы была многодетной, денег много не было, но отец семейства всё равно собирал какие-то фарфоровые статуэтки, старинные предметы обихода, копилочки. Всё это бережно хранилось на полках и детям категорически нельзя было прикасаться к ним.
Катенька уже с самого детства была пробивной - пела в церковном хоре, участвовала в спектаклях школы, помогала по дому. Успевала везде.
Настал 1917 год и стране стали крайне нужны грамотные. Семья девочки тогда жила в городе Шуя и там же ей предложили начать работать заведующей библиотекой. Мазурова мгновенно выстроила работу и пробудила у юношества интерес к чтению. Через короткое время она открыла при библиотеке драматический кружок, с которого и началось становление её как актрисы. Шуйский драмтеатр не мог не заметить такую талантливую девушку и кружок скоро стал студией актёрского мастерства, а саму Мазурову пригласили в штат театра и играла она там отнюдь не "кушать подано".
Талантливую актрису заметили и стали приглашать в театры в других городах. И зрители всегда одаривали её овациями. На момент начала войны Мазурина уже числилась ведущей актрисой областного ТЮЗа и была замужем за Николаем Морозовым, своим коллегой. Он ушёл на фронт добровольцем сразу же, а Екатерина, отказавшись от эвакуации, осталась в столице. Театр работал в войну: актёры не только играли на родной сцене, но и ездили на передовую, в детские дома, в госпитали.
Встретилась со своим мужем Екатерина только в 1944 году, когда он с тяжёлым ранением оказался в белорусском (Гомель) госпитале. Она увидела Николая абсолютно подавленным: сказались не только раны, но его душевное состояние. Мазурина проводила с ним все гигиенические процедуры, кормила его и, как могла, поддерживала морально.
Пара вернулась в Москву только через несколько месяцев, но Морозов был очень слаб и работать не мог. Екатерине пришлось всё взваливать на себя, но она никогда не жаловалась, как бы ей не было трудно, ведь именно во взаимной поддержке и заключается суть семьи. Она прекрасно знала, что случись с ней что-то подобное, Николай сделал бы то же самое.
В 1947 году актрису зачислили в штат нового театра на Таганке, где она прослужила долгие годы. В тот же период её начали приглашать на съёмки. Это были в основном эпизодические роли, но Мазурина филигранно перевоплощалась в своих героев - зрители её запоминали и любили. За 20 лет она сыграла в трёх десятках картин.
Самые её выдающиеся роли были в фильмах "Дом, в котором я живу", "Дело было в Пенькове" и "Непридуманная история". В фильме "Долгий путь" (режиссёр Леонид Гайдай) она сыграла главную роль, а бабушку Кости Иночкина в "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён" помнят все.
Во время съёмок "Добро пожаловать" скончался её Николай. Екатерина Яковлевна была убита горем, ведь она осталась практически одинокой - у пары не было детей. Небольшим утешением стали только внучатые племянники. И, конечно же, любимая работа.
Мазурина служила в театре и снималась в кино ещё несколько лет, а потом резко решила сменить фронт работы.
В её Шуе открылся краеведческий музей и актриса с азартом начала собирать необычные экземпляры для него. Мазурина превратила обычный музей в галерею с абсолютно уникальными экземплярами, ведь она с детства видела коллекцию отца и умела на глаз отличить подделку. Она не просто преподнесла музею картины современных художников, которые дарили свои работы по просьбе актрисы. Она поделилась экспонатами и из своей коллекции, ведь она начала собирать антикварные вещи ещё до начала войны.
В коллекции Екатерины Яковлевны было больше тысячи экспонатов! Там были произведения Галкина, Левитана, Шильдера, Маковского. Она отдала музею свою уникальную коллекцию из стекла и фарфора. Работники музея не смогут ответить на вопрос о стоимости экспонатов Мазуриной - они бесценны.
Екатерина Яковлевна Мазурина всю себя посвятила искусству. Она была актрисой, она была коллекционером, она была верной женой и оставалась всесоюзной бабушкой - простой и близкой каждому. Она почти до самой смерти, в октябре 1995 года, общалась с людьми, не теряла рассудка и была доброй и внимательной ко всем.
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1) Художники Галкин Илья Савич, Шильдер Андрей Николаевич (еще есть Шильдер Николай Густавович) и Маковский Александр Владимирович (или Маковский Владимир Егорович, или Маковский Константин Егорович?) - все они умерли в начале прошлого столетия, и никак не могли дарить ей свои картины.
2) Остается Левитан. Но не тот Левитан, который в Треятьковке. А Александр Матвеевич Левитан. Ну, он как бы тоже художник, но есть ньюанс... Он театральный художник.
Маззурова или Мазурина.....
Может стоит перечитывать самому что постишь?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мазурова,_Екатерина_Яковлевнаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Мазурова,_Екатерина_Яковлевна
Какой контраст с пропитой и прокуреной, наглой и болезненной развалюхой-куклой и выжившей из ума Пугачева в свои 74.
Как всё-таки люди отличаются - когда один человек живёт для других, а другой для себя. Созидание и саморазрушение. И закономерный итог.