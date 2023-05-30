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Обстановка в Казани: мадам решила сфоткать голую грудь в зеркальном отражении здания

Обстановка в Казани: мадам решила сфоткать голую грудь в зеркальном отражении здания

Автор:
30 мая 2023 13:04
Метки: Казань   видео   грудь   детская художественная школа   отражение   стыдоба   
3756
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В Казани шалунья решила увековечить своё обнажённое тело и для этого сфоткала свою грудь в отражении окон, но не учла, что с другой стороны находится детская художественная школа.

У мелких художников сегодня праздник!

Источник:

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Метки: Казань   видео   грудь   детская художественная школа   отражение   стыдоба   
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41  комментарий
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1k
Dwarf61 2 часа назад
Я сюда пришёл не на квадратики смотреть!!!
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15k
Элитный тигр 2 минуты назад
Уже размял руку, а тут квадратики сплошные... приуныл.
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10k
Бритва 5 минут назад
а дети внутри чем занимаются? проходящих мимо тёток на мобилки снимают?
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11k
Vampire 7 минут назад
Вы ищете работу модели в этой художественной школе? Фишки тут причем?!
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5k
alex 13 минут назад
Вопрос к даме=зачем? Вопрос к автору-на куя квадратики?
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6k
VL 16 минут назад
тема сисек не раскрыта!!!
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−10
Валера Петров 16 минут назад
пост был бы стоил потраченного времени, если бы не квадратики.
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12k
Проктолог-иллюзионист 20 минут назад
это японское порно?
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1k
Антон 21 минуту назад
Тема сисек не раскрыта! Уходим.
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14k
котегRUS Полчаса назад
автор, ты украл у меня две минуты..
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859
Шурман 36 минут назад
Девка молодец , товар лицом :) за кубики минус :) хотел посмотреть :) друг не спрашивает потому что жена рядом сидит :)
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10k
DumDum 41 минуту назад
Педофилка! Маленьких детишков выманивает! И взрослых дяденьков...
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2k
Сергей Викторович 44 минуты назад
Да блин, наконец-то тема сисек раскрыта, то зачем-то замазана... Абидна
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53k
dima423 47 минут назад
за кубики сразу минус)
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231
AnSal 55 минут назад
Квадратных сисек не бывает!!!
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2k
Vovan Petroff 58 минут назад
Зулейха открывает... Молодец вобщем.
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1k
Игорь Меншиков Час назад
Что за несправидливость дети посмотрели, а нам взрослым квадратики
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7k
tamin Час назад
Помниться во времена модемов аля us robotics, если правильно написал, картинки подгружались ооочень долго и в самый ответственный момент, зависали. Картинка была пиксельная, но сам факт... Вот когда соединение рвалось, когда до сосков уже было рукой подать, возникало разочарование. Как сейчас, глядя на квадраты.
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723
adssaf afasffdsga Час назад
Ещё бы было, на что там смотреть...
Но вообще-то в жизни каждого художника рано или поздно наступает период, когда учатся рисовать с натуры. Традиционно - обнажённой женской. Таки у них он наступил немного раньше запланированного, но это компенсируется непрофессиональностью модели.
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3k
Любушка Час назад
А почему не жопу?
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57k
alertol Час назад
В худ-школах так то грудь рисуют, может просто мечтала позировать художникам, и исполнила мечту ))))
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