Обстановка в Казани: мадам решила сфоткать голую грудь в зеркальном отражении здания

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В Казани шалунья решила увековечить своё обнажённое тело и для этого сфоткала свою грудь в отражении окон, но не учла, что с другой стороны находится детская художественная школа.
У мелких художников сегодня праздник!
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Но вообще-то в жизни каждого художника рано или поздно наступает период, когда учатся рисовать с натуры. Традиционно - обнажённой женской. Таки у них он наступил немного раньше запланированного, но это компенсируется непрофессиональностью модели.