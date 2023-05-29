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Мировые достопримечательности с высоты птичьего полета — узнаёте?

Мировые достопримечательности с высоты птичьего полета — узнаёте?

Автор:
29 мая 2023 23:44
Сообщество : Уголок картографа
Метки: google earth   вокруг света   достопримечательности   интересно   познавательно   фото со спутника   
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Опознать Париж по Эйфелевой башне — это любой дурак справится. А вот узнать знаковое место даже с высоты птичьего полета смогут только настоящие гении географии и заядлые путешественники. Ну как, попробуете свои силы?

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Ответ: Озеро Ньос, Камерун

Ответ: Зона 51, США

Ответ: Тадж-Махал, Индия

Ответ: Королевский павильон в Брайтоне, Великобритания

Ответ: Парижский Диснейленд, Франция

Ответ: «Родина-мать зовет!», Россия

Ответ: Белый дом, США

Ответ: Собор Святого Павла, Великобритания

Ответ: Эйфелева башня, Франция

Ответ: Красная площадь, Россия


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: google earth   вокруг света   достопримечательности   интересно   познавательно   фото со спутника   
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