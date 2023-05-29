Мировые достопримечательности с высоты птичьего полета — узнаёте?

Опознать Париж по Эйфелевой башне — это любой дурак справится. А вот узнать знаковое место даже с высоты птичьего полета смогут только настоящие гении географии и заядлые путешественники. Ну как, попробуете свои силы?
Ответ: Озеро Ньос, Камерун
Ответ: Зона 51, США
3. Ежегодно 8 миллионов туристов приезжают полюбоваться на это место, но узнаете ли его вы?
Ответ: Тадж-Махал, Индия
Ответ: Королевский павильон в Брайтоне, Великобритания
Ответ: Парижский Диснейленд, Франция
Ответ: «Родина-мать зовет!», Россия
Ответ: Белый дом, США
8. Здесь собраны настоящие шедевры и покоится немало знаменитостей — что же это за место такое?
Ответ: Собор Святого Павла, Великобритания
Ответ: Эйфелева башня, Франция
Ответ: Красная площадь, Россия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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