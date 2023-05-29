25 птичьих гнёзд в самых неожиданных местах

Гнёзда, которые птицы вьют для откладывания яиц и высиживания птенцов, очень различаются по форме, размеру и типу. Это могут быть как самые простые сооружения, так и настоящие чудеса инженерной мысли! Иногда птицы вьют гнёзда в неожиданных местах — и вот несколько примеров.