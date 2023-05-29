25 птичьих гнёзд в самых неожиданных местах

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Гнёзда, которые птицы вьют для откладывания яиц и высиживания птенцов, очень различаются по форме, размеру и типу. Это могут быть как самые простые сооружения, так и настоящие чудеса инженерной мысли! Иногда птицы вьют гнёзда в неожиданных местах — и вот несколько примеров.
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2. «Эта гусыня снесла яйца и гнездится в большом горшке во дворе нашей больницы. Один из наших сотрудников построил для нее зонт и установил рядом с ней воду»
5. «Малиновка свила себе гнездо и отложила яйца в центре моей подвесной корзины для цветов»
6. «Гнездо, которое какие-то птицы свили под велосипедным сиденьем, пока меня не было. Собираюсь ездить на автобусе на работу столько, сколько им нужно»
11. «Моя жена повесила венок на входную дверь. В первую неделю птица свила гнездо внутри венка. Неделя вторая: птица свила гнездо на вершине венка»
13. «Милая парочка крапивников переехала жить в походный ботинок в гараже моих родителей, и сегодня их семья пополнилась пятью птенцами»
17. «Это канадский гусь по кличке Дорти. Она каждый год посещает дом моих бабушки и дедушки, чтобы свить гнездо и отложить яйца»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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