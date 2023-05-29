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25 птичьих гнёзд в самых неожиданных местах

25 птичьих гнёзд в самых неожиданных местах

Автор:
29 мая 2023 14:45
Сообщество : Животные
Метки: гнезда   гнездование   неожиданно   неожиданности   поведение животных   птицы   птичьи гнезда   свил гнездо   
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Гнёзда, которые птицы вьют для откладывания яиц и высиживания птенцов, очень различаются по форме, размеру и типу. Это могут быть как самые простые сооружения, так и настоящие чудеса инженерной мысли! Иногда птицы вьют гнёзда в неожиданных местах — и вот несколько примеров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гнезда   гнездование   неожиданно   неожиданности   поведение животных   птицы   птичьи гнезда   свил гнездо   
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1  комментарий
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parallax 39 минут назад
Ставлю плюс всем гнёздам, кроме голубиных.
Ленивые засранцы.
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