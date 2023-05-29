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Лана Дель Рей внезапно прервала своей концерт из-за того, что потеряла вейп на сцене

Лана Дель Рей внезапно прервала своей концерт из-за того, что потеряла вейп на сцене

Автор:
29 мая 2023 12:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: вейп   видео   выступление   интересное   лана дель рей   сцена   фото   шоу бизнес   
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Посетители концерта американской певицы Ланы Дель Рей (Элизабет Грант) были неприятно удивлены, когда исполнительница остановила концерт. Оказалось, Лана потеряла свой вейп.

Лана Дель Рей давала концерт в Бразилии. На сцену певица вышла с вейпом в руках. Во время исполнения песни Лана уронила устройство и из-за этого остановила концерт.

И ещё: вы видели мой вейп на сцене?

Певица бегала по сцене, в поисках устройства, а после громко выругалась и продолжила выступление. Как оказалось, вейп Лана так и не нашла.

Судя по всему, певица курит уже давно. Три года назад Лана тоже теряла на сцене вейп и тоже его искала прямо во время концерта.

В комментариях к роликам подписчики предполагают, что устройство прихватил кто-то из фанатов на память, как сувенир.

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Метки: вейп   видео   выступление   интересное   лана дель рей   сцена   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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15k
Majul Час назад
покемонка, повторяю, ВСЕМ НАСРАТЬ! Только людям с полным отсутствием мозга могут быть интересны подобные имбецильные видео
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24k
Тигран Саркисян 56 секунд назад
Слыш чудовище [мат] тебя ногами , найдите эту мразоту.
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710
Руслана Тарасова Час назад
Опять эта покемонка бред постит. Наверно , а скорее всего точно, именно на такой мусоре баллы и собирает. Ну да, жить не могу, есть не могу , спать не могу, как и пол России, если не узнает , что какая-то забугорная певица не поет, если потеряет вейп. Помойная крыса и та разборчивее....
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17k
Алексей Час назад
Вы ее сначала послушайте а потом мнения высказывайте, по видео она просто прикалывается, и зрители это понимают. А поет просто прекрасно, не чита нашим "мало мало мало половин"....

Ссылка www.youtube.com
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10k
Copycat Час назад
не помню кто но какой то певец по время выступления получил травму, то ли что то вывихнул то ли сломал, но он всё равно оставшийся час допел своё выступление - вот это Отношение к своим слушателям, а тут че блин, это же просто пыхалка, ну найдут потом че за похеризм
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13k
Shtoppi Час назад
да не вэйп она потеряла, а скорее всего трубку для крэка.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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