Лана Дель Рей внезапно прервала своей концерт из-за того, что потеряла вейп на сцене

Лана Дель Рей давала концерт в Бразилии. На сцену певица вышла с вейпом в руках. Во время исполнения песни Лана уронила устройство и из-за этого остановила концерт.

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Певица бегала по сцене, в поисках устройства, а после громко выругалась и продолжила выступление. Как оказалось, вейп Лана так и не нашла.