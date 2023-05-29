Лана Дель Рей внезапно прервала своей концерт из-за того, что потеряла вейп на сцене

Посетители концерта американской певицы Ланы Дель Рей (Элизабет Грант) были неприятно удивлены, когда исполнительница остановила концерт. Оказалось, Лана потеряла свой вейп.
Лана Дель Рей давала концерт в Бразилии. На сцену певица вышла с вейпом в руках. Во время исполнения песни Лана уронила устройство и из-за этого остановила концерт.
И ещё: вы видели мой вейп на сцене?
Певица бегала по сцене, в поисках устройства, а после громко выругалась и продолжила выступление. Как оказалось, вейп Лана так и не нашла.
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Судя по всему, певица курит уже давно. Три года назад Лана тоже теряла на сцене вейп и тоже его искала прямо во время концерта.
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В комментариях к роликам подписчики предполагают, что устройство прихватил кто-то из фанатов на память, как сувенир.
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руки сильно порезало.