Полирни на удачу: необычные памятники разных стран, которые туристы обязательно трут на счастье

И, наконец, очень натёртая (видимо, действующая) скульптура «Кабанчик» во Флоренции. В клыкастую пасть животинки надо положить монету. И если она вывалится и упадёт через решётку в воду, то и загаданное желание исполнится, и вернуться ещё раз в Италию получится. Кабанчиковая традиция очень старая, известна ещё с XVII века, поскольку у этого зверя был древний предшественник, за основу которого взяли римскую мраморную скульптуру.