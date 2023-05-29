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Полирни на удачу: необычные памятники разных стран, которые туристы обязательно трут на счастье

Полирни на удачу: необычные памятники разных стран, которые туристы обязательно трут на счастье

Автор:
29 мая 2023 12:37
Сообщество : Искусство
Метки: Животное   Удача   натирание   памятник   примета   скульптура   счастье   традиция   часть   
1475
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Бросить монетку, обойти с закрытыми глазами, завязать ленточку или повесить замок – так поступают с разными интересными туристическими объектами, чтобы когда-нибудь снова к ним вернуться.

А ещё одна разновидность проявления интереса к скульптурной композиции, являющейся достопримечательностью, осуществляется путём банального натирания её определённой части. Считается, что это гарантированный способ подхватить заразу исполнить желание и привлечь удачу.

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Скульптурное посвящение шестнадцатому президенту США Аврааму Линкольну находится в Спрингфилде. И народ едет сюда со всех городов и весей, чтобы  потереть кончик носа дядюшке Эйбу.

Ян Непомуцкий – почитаемый чешский святой. Есть легенда, что викарий отказался раскрыть тайну исповеди королевы Софии Баварской её супругу королю Вацлаву IV. За что правитель жестоко пытал несчастного и приказал лишить того жизни. По центру Карлова моста в Праге – образ святого, которого надо коснуться и загадать желание.

Одна из самых посещаемых могил парижского кладбища Пер-Лашез – место погребения журналиста Виктора Нуара, который погиб от рук племянника императора Наполеона III. К скульптурному надгробию приходят женщины, которые не могут забеременеть, и трут пах скульптуры. Считается, что это гарантированный способ зачать. Власти пытались оградить место захоронения от такого пусть и невинного, но вандализма. Но ограда долго не продержалась.

Буквально до дыр затёрли грудь памятника Джульетте в Вероне. Скульптура деформировалась, и её заменили  точной копией. Впрочем, неясно, сколько продержится символ вечной любви на этот раз.

Один из самых ярких драматургов поздней Викторианской эпохи Оскар Уайльд похоронен на парижском кладбище. И алчущие любви поклонники таланта придумали в конце прошлого века традицию – оставлять отпечатки накрашенных губ на могильной плите. Администрации погоста всё это надоело, и захоронение обнесли оградой. Теперь она сплошь покрыта разноцветными чмоками.

Считается, что на улице Гаваны Oficios установлена статуя Франциска Ассизского – основателя нищенствующего ордена монахов-францисканцев. Но на самом деле это городской сумасшедший по имени Хосе Мария Лопес Льедин, которого в народе называли Джентльмен из Парижа. Он жил на улицах в 50-х. Впрочем, сути это не меняет – надо просто тереть бороду и верить в чудо.

Лапку или нос надо тереть животной части скульптурной композиции у московской станции метро «Площадь Революции». «Пограничник с собакой» особенно почитаем студентами, которым ну очень нужна удача на экзаменах и вообще.

Будь как «Атакующий бык», установленный на Манхэттене в Нью-Йорке, несись на проблемы, испытания и врагов с высоко поднятыми  рогами. А чтобы зарядиться удачей и точно победить в игре под названием жизнь, надо потереть бычка. Выбор части тела остаётся за трущим.

В брусчатку на площади Старой Церкви в центре Амстердама неизвестный художник вмонтировал своё творение – пластину-барельеф с изображением руки, ласкающей женскую грудь. Это посвящение представительницам древнейшей профессии и призыв уважать их труд. А потирание пластинки считается гарантированным способом повышения мужской силы.

И, наконец, очень натёртая (видимо, действующая) скульптура «Кабанчик» во Флоренции. В клыкастую пасть животинки надо положить монету. И если она вывалится и упадёт через решётку в воду, то и загаданное желание исполнится, и вернуться ещё раз в Италию получится. Кабанчиковая традиция очень старая, известна ещё с XVII века, поскольку у этого зверя был древний предшественник, за основу которого взяли римскую мраморную скульптуру.

А вам доводилось встречать интересные скульптуры и памятники, обязательные к натиранию для исполнения желаний?

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Метки: Животное   Удача   натирание   памятник   примета   скульптура   счастье   традиция   часть   
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9  комментариев
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7k
Roman 2 часа назад
Капсаицином надо намазывать пару раз в день.
Чтобы не портили вид скульптур. Или ток подвести.
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14k
Мистер Фикс 2 минуты назад
Вот такую причуду видели в Стамбуле.

"В соборе Святой Софии есть колонна, у которой туристы исполняют необычный ритуал. Загадав желание, они вставляют большой палец руки в отверстие этой колонны и пытаются описать им идеальную окружность. Считается, что того, чей палец увлажнится, ожидает исполнение желания или исцеление от болезни."(с)
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17k
Nikita 14 минут назад
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28k
Serg2001 18 минут назад
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929
max20 Полчаса назад
У быка есть более популярный для туристов ракурс.

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12k
Евгений Полчаса назад


А про палец ни слова. Кстати, на "Площади революции", есть ещё одна скульптура с похожим износом.

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26k
Егор 56 минут назад
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4k
Сергей Семенов Час назад
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