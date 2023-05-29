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Как понтийцы истребляли врагов с помощью подземного живого оружия

Как понтийцы истребляли врагов с помощью подземного живого оружия

Автор:
29 мая 2023 10:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: Животное   Оружие   Фемискира   вооружение   зверь   медведь   метод   рим   тактика   туннель   
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Некоторые методы вооружения и ведения боя прошлого сегодня кажутся забавными, нелепыми и даже смешными. Однако они, несмотря на абсурдность, давали определённый результат.

Темискира (Фемискира) – город в Понте, который в соответствии с античными источниками, был столицей женщин-воительниц – амазонок. И решили однажды (примерно в 71 году до нашей эры) римские солдаты, возглавляемые Луцием Лукуллом, захватить город.

Опасных подтянутых красоток в поле зрения не было. И воины приступили к осаде. Но Темискира была отлично укреплена, и атаки нападавших отбивались одна за другой. Тогда римские легионеры решили пойти на хитрость. Опыт ведения позиционных войн у них имелся. Отсюда и специальное подразделение – инженерное. Солдаты которого приступили к рытью и обустройству туннеля, который должен был позволить беспрепятственно проникнуть в столицу.

Поначалу всё шло хорошо. И консул уже потирал руки, предвкушая скорую и лёгкую победу. Но понтийцы распознали хитрость осаждающих. И приняли упредительные меры – аккуратно спустили в туннель со своей стороны несколько взрослых медведей (случай описал древнеримский историк Аппиан Александрийский). Звери не были рады такому обороту и очень злились из-за вынужденной отправки в тёмный тесный туннель.

Поэтому попадающиеся на пути римляне познали на себе гнев разъярённых животных, мощные когтистые лапы которых вскрывали доспехи как ореховую скорлупу.

Легионеры бились отважно. Они не были трусами, но готовились к бою с людьми, а не взбешёнными медведями. Поэтому в подземелье навсегда осталась львиная доля солдат. А чтобы закрепить эффект, понтийцы вслед за медведями бросили в подкоп ульи с пчёлами. Которые тоже не были рады нарушению привычного распорядка жизни и внесли свою лепту в дезориентацию врага.

С отрядом защитники осаждённого города справились. Но, к сожалению, этого оказалось мало. Вскоре к Темискире подошёл большой римский отряд. Город пал, был разрушен и остался только в истории.

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Метки: Животное   Оружие   Фемискира   вооружение   зверь   медведь   метод   рим   тактика   туннель   
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Зоологическое оружие.
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Егор Полчаса назад
Медведи с пчелами после боя с легионерами.
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1k
Alexander Gorn Полчаса назад
Ага, солдаты римские решили город взять. На общем собрании легиона путем демократического голосования, вестимо. А потом этому своему Лукуллу и говорят - "Слышь, легат, мы тут посоветовались с товарищами и решили Темискиру взять. В смысле у тебя другие приказы? Ты чё, против демократии?"
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Сначала хотел написать что-нибудь язвительно-критическое в своём амплуа. Но, оценив ситуацию, понял что собственно критиковать-то особо нечего. Разве что про падение города интересны были бы подробности. А так автору пять баллов - кратко, ёмко, интересно. Пиши ещё, у тебя хорошо получается.
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