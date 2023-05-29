Как понтийцы истребляли врагов с помощью подземного живого оружия

Поэтому попадающиеся на пути римляне познали на себе гнев разъярённых животных, мощные когтистые лапы которых вскрывали доспехи как ореховую скорлупу.

Легионеры бились отважно. Они не были трусами, но готовились к бою с людьми, а не взбешёнными медведями. Поэтому в подземелье навсегда осталась львиная доля солдат. А чтобы закрепить эффект, понтийцы вслед за медведями бросили в подкоп ульи с пчёлами. Которые тоже не были рады нарушению привычного распорядка жизни и внесли свою лепту в дезориентацию врага.

С отрядом защитники осаждённого города справились. Но, к сожалению, этого оказалось мало. Вскоре к Темискире подошёл большой римский отряд. Город пал, был разрушен и остался только в истории.