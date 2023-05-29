Как понтийцы истребляли врагов с помощью подземного живого оружия

Некоторые методы вооружения и ведения боя прошлого сегодня кажутся забавными, нелепыми и даже смешными. Однако они, несмотря на абсурдность, давали определённый результат.
Темискира (Фемискира) – город в Понте, который в соответствии с античными источниками, был столицей женщин-воительниц – амазонок. И решили однажды (примерно в 71 году до нашей эры) римские солдаты, возглавляемые Луцием Лукуллом, захватить город.
Опасных подтянутых красоток в поле зрения не было. И воины приступили к осаде. Но Темискира была отлично укреплена, и атаки нападавших отбивались одна за другой. Тогда римские легионеры решили пойти на хитрость. Опыт ведения позиционных войн у них имелся. Отсюда и специальное подразделение – инженерное. Солдаты которого приступили к рытью и обустройству туннеля, который должен был позволить беспрепятственно проникнуть в столицу.
Поначалу всё шло хорошо. И консул уже потирал руки, предвкушая скорую и лёгкую победу. Но понтийцы распознали хитрость осаждающих. И приняли упредительные меры – аккуратно спустили в туннель со своей стороны несколько взрослых медведей (случай описал древнеримский историк Аппиан Александрийский). Звери не были рады такому обороту и очень злились из-за вынужденной отправки в тёмный тесный туннель.
Поэтому попадающиеся на пути римляне познали на себе гнев разъярённых животных, мощные когтистые лапы которых вскрывали доспехи как ореховую скорлупу.
Легионеры бились отважно. Они не были трусами, но готовились к бою с людьми, а не взбешёнными медведями. Поэтому в подземелье навсегда осталась львиная доля солдат. А чтобы закрепить эффект, понтийцы вслед за медведями бросили в подкоп ульи с пчёлами. Которые тоже не были рады нарушению привычного распорядка жизни и внесли свою лепту в дезориентацию врага.
С отрядом защитники осаждённого города справились. Но, к сожалению, этого оказалось мало. Вскоре к Темискире подошёл большой римский отряд. Город пал, был разрушен и остался только в истории.
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