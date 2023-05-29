Актёр Юрий Стоянов о своём участии в фильме Брат-2

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Советский и российский актёр театра и кино Юрий Стоянов рассказал, какое отношение он имеет к фильму Алексея Балабанова «Брат 2».
У Юрия была небольшая роль в фильме «Брате 2». Правда, в кадре он не появлялся. Актёр переозвучил персонажа, которого многие прекрасно помнят.
Полный выпуск музыкального шоу MUZLOFT с участием Юрия Стоянова. Момент из фрагмета на 1:13:48
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