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Актёр Юрий Стоянов о своём участии в фильме Брат-2

Актёр Юрий Стоянов о своём участии в фильме Брат-2

Автор:
29 мая 2023 09:35
Сообщество : Кино
Метки: Юрий Стоянов   брат 2   видео   интересно   кино   факты   
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Советский и российский актёр театра и кино Юрий Стоянов рассказал, какое отношение он имеет к фильму Алексея Балабанова «Брат 2».

У Юрия была небольшая роль в фильме «Брате 2». Правда, в кадре он не появлялся. Актёр переозвучил персонажа, которого многие прекрасно помнят.

Полный выпуск музыкального шоу MUZLOFT с участием Юрия Стоянова. Момент из фрагмета на 1:13:48

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Метки: Юрий Стоянов   брат 2   видео   интересно   кино   факты   
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2  комментария
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5k
pinbalist Час назад
Афигеть. Даже не думал
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Прискорбный Скиталец Полчаса назад
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