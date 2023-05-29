Уникальное сооружение — Гелиокомплекс «Солнце»

Гелиокомплекс «Солнце» начал свою историю в 1981 году в окрестностях городка Паркент на базе Института солнечной энергетики Академии наук Узбекистана. В 1987 году Большая солнечная печь была введена в эксплуатацию.
Она была создана по аналогии с французским сооружением Оригинальной солнечной печью, которая была построена в 1949 году.
Принцип работы печи заключается в том, что зеркальный диск отражает солнечный свет на центральную точку, где расположен графитовый блок. Свет поглощается блоком и превращается в тепловую энергию, которая нагревает блок до очень высокой температуры. Эта температура может достигать до 3000 градусов Цельсия. Для достижения максимально температуры плавления необходимо всего лишь 3 секунды времени.
Уникальность данной установки заключается в ее мощности и возможности достижения очень высоких температур, которые не могут быть достигнуты другими способами. Это позволяет проводить эксперименты и исследования в областях металлургии, химии и физики высоких температур, которые могут привести к созданию новых материалов и технологий. Кроме того, данная установка является одной из самых крупных солнечных установок в мире.
В свое время именно тут проводили испытания защитные пластины и материалы которые после использовали при строительстве Бурана.
Еще один уникальный и завораживающий объект находится внутри главного корпуса. Символизирует от как ни странно солнце и нашу вселенную, по стенкам напротив можно увидеть зеркала в которых люстра уходит в бесконечность чем еще раз подчеркивает необъятность вселенной.
Выполнена она из стекла с примесями золота что бы получить красивый янтарный свет, создавали ее дизайнеры из Словакии, весит это чудо 3 тонны и чиститься всего 1 раз в год что бы не повредить хрупкие узоры ручной работы.
Жаль что из-за расположения окон солнечный прямой свет не попадает на янтарные стекла, хотя местный сотрудник горит что в некоторые часы все же можно увидеть переливание цветов но бывает это редко и в определенные часы времени.
Внутри зданий все тот же скрипучий деревянный паркет, деревянные поручни и запах, а запах как в старых библиотеках смешанный с бабушкином шкафом в котором лежит приданное белье для свадьбы внучке, да именно такой запах.
На сегодня в здании все так же проходят опыты и научные исследования, разрабатывают термостойкие материалы и солнечные панели, изучают воздействие тепла на реагенты.
Сегодня гелиокомплекс «Солнце» открыт для всех, где можно ознакомиться с достижениями и историей работы. На входе кассиры продают билеты по цене 50.000 сумм ( на 24.05 это 350 наших деревянных или 4.5 вечно зеленых), включающие не только посещение главного зала, но и экскурсовода. Однако какую выгоду получает институт от этого?
Да ничего он не имеет, мое сердце обливалось злостью и грустью от увиденного. Двор и вся территория поросла сорняками, штукатурка отваливается, комплекс похож на проходной двор где спокойно местные чинят свои машины, выгуливают скот, собирают черешню, и рассекают на ослах.
Часть зданий просто закрыта и в них хранится строительный мусор.
Сегодня из 100 человек персонала работает только 40 со средней зарплатой 300$, выполняют мелкие заказы частных лиц, продают на входе камушки полученные при обжиге.
Два предмета той эпохи которые требует заботливых рук и внимания.
Меня впечатляет подход, который использовался в СССР для благоустройства. Особенно мне нравятся идеи с бассейнами и фонтанами, которые могли быть установлены как на главном дворе, так и в зонах отдыха на высоте 1100 метров над уровнем моря. Однако ничего из этого сейчас не работает и заполнено мусором.
Из-за отсутствия контроля на данном объекте можно подняться на вершину зеркального купола, вершина которого находится на 12 этаже или на высоте 52 метра от земли. Лифт для подъема не работает, со слов работников чуть ли не сломался вчера, но на каждом этаже уже есть своя комуналка из птиц, которые обосновались в обшивке лифта.
Преодолевая пролеты вспомнил мосты в Японии или Китае из прозрачного стекла, так вот на высоте 52 метра имея под ногами синюю клетку которая дважды старше меня, впечатления и адреналина на весь день, кстати ответственность за твое здоровье в случае чего никто не несет, сам пошел сам виноват.
Во дворе растет много черешни и можно полакомиться если проголодался, ну а особо ушлые собирают ее и продают по 20.000 сумм за кг.
На мой вопрос почему все именно так, сотрудник лишь пожал плечами, помолчал и сказал что все хорошо. Ну а я в смешанных чувствах отправился дальше в голове держа только то, что по сути это платная заброшка, где можно почувствовать, походить, понюхать и увидеть прошлую эпоху. И как же обидно что что отношение к таким уникальным сооружениям спустя рукава.
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