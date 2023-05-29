Уникальное сооружение — Гелиокомплекс «Солнце»

Жаль что из-за расположения окон солнечный прямой свет не попадает на янтарные стекла, хотя местный сотрудник горит что в некоторые часы все же можно увидеть переливание цветов но бывает это редко и в определенные часы времени.

Внутри зданий все тот же скрипучий деревянный паркет, деревянные поручни и запах, а запах как в старых библиотеках смешанный с бабушкином шкафом в котором лежит приданное белье для свадьбы внучке, да именно такой запах.