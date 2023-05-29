17 изображений, доказывающих, что животные те ещё ревнивцы

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У людей часто бывают моменты ревности и зависти, за которые нам потом бывает стыдно. Но оказывается, питомцы тоже могут быть жуткими ревнивцами, когда дело касается их любимого хозяина. В этом посте вы увидите забавные примеры этих трагических переживаний, которые написаны на усатых мордах.
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А когда я кису начинаю тетёхать и называть умницей-красавицей, этот дурак начинает натуральную лезгинку танцевать, прямо с криком "Асса!" - как это не его, дурака, красивым и умным называют.