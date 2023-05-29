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17 изображений, доказывающих, что животные те ещё ревнивцы

17 изображений, доказывающих, что животные те ещё ревнивцы

Автор:
29 мая 2023 00:56
Сообщество : Животные
Метки: Изображения   Ревнивцы   Усатые   животные   морды   переживания   трагические   
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У людей часто бывают моменты ревности и зависти, за которые нам потом бывает стыдно. Но оказывается, питомцы тоже могут быть жуткими ревнивцами, когда дело касается их любимого хозяина. В этом посте вы увидите забавные примеры этих трагических переживаний, которые написаны на усатых мордах.

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Метки: Изображения   Ревнивцы   Усатые   животные   морды   переживания   трагические   
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Мария Коненкова 47 минут назад
Ха, у меня собака с кошкой. Когда мелкий мне на колени забирается, она моментом его сгоняет, просто запрыгивая рядом, он этого не выносит и ретируется. А ей серпом по не знаю чему, что не она, а он первый колени занял, непременно надо прогнать.
А когда я кису начинаю тетёхать и называть умницей-красавицей, этот дурак начинает натуральную лезгинку танцевать, прямо с криком "Асса!" - как это не его, дурака, красивым и умным называют.
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