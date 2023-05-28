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Ограбление москвички по-итальянски в исполнении инстаграм*-мошенников

Ограбление москвички по-итальянски в исполнении инстаграм*-мошенников

Автор:
28 мая 2023 11:19
Сообщество : Мошенничество
Метки: деньги   история   люди   мошенничество   обман   фото   
978
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Женщину развели на 8 миллионов рублей обещаниями жениться, купить дом в России и прожить вместе до старости.

В ноябре прошлого года 56-летняя Ирина из Зеленограда освоила запрещённый инстаграм*. Ей в директ сразу постучался 54-летний красавец с ником Лука Бочелли. Стал сыпать комплименты и рассказывать, что переехал из Италии в Канаду, ведёт строительный бизнес и успешный успех. Пара несколько раз даже созванивалась, но из-за языкового барьера долго говорить не получалось. Но сердце Ирины уже всё решило: ОН.

Голубки ворковали, время шло, и вот Лука пишет возлюбленной, что отправил посылку ей на день рождения — с телефонами и шмотками. Ирина получила уведомление от курьерской службы, что всё в пути, но нужно заплатить за растаможку. Потом ещё раз за сертификаты, потом за налоги и так далее, пока у дамы не закончились деньги. И тут Лука рассказал о тайных 170 тысячах евро на покупку общего дома, которые лежат в той же коробке. Ирина снова поверила и влезла в кредиты. Недавно решила сходить лично на таможню и во всём разобраться. И там, естественно, оказалось, что никаких подарков и домов не светит, а даму просто развели. Итог — за несколько месяцев скама и "лучшую" жизнь она отдала 8,3 миллиона рублей и заявление в полицию.

* Запрещены в РФ

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Метки: деньги   история   люди   мошенничество   обман   фото   
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1  комментарий
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riderinf 3 минуты назад
Могу только посочувствовать, этой женщине
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