Семейные снимки известных людей

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Подборка семейных фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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18.
Иннокентий Смоктуновский с дочерью Машей накачивают на даче шину велосипеда
В то время Иннокентий Михайлович готовился к съемкам в фильме «Чайковский» и, чтобы парик лучше сидел, побрился наголо.
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