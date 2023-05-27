Знаменитый, но так и не ставший нужным короткий путь. История Северо-Западного прохода

В эпоху парусных судов на картах было много белых пятен. Лихие и отважные исследователи часто пропадали без вести, пытаясь найти путь куда-либо или же просто отправившись на поиски легенд. Особенно ценной и важной информацией были новые морские маршруты, которые могли принести открывшему их огромную прибыль. Таковым, например, был путь в Индию из Европы. Даже несмотря на его огромную по тем временам длину в обход Африки, получаемая прибыль покрывала все расходы. Долгое время за обладание этим кажущимся сейчас невеликим знанием шла нешуточная борьба. И неудивительно, что поиск пусть даже гипотетического короткого маршрута, позволившего бы значительно сократить путь из одной точки в другую, занимал умы многих мореплавателей. А с ростом государств и их зависимости от морских перевозок этот вопрос вышел и на государственный уровень.

Попытки найти короткую дорогу из Европы в Азию предпринимались давно. Даже знаменитое путешествие Колумба тоже изначально ставило целью найти короткий путь из Португалии в Китай и Индию. Со временем стало ясно, что Новый свет содержит в себе не меньше богатств. Но вопрос короткого маршрута туда был всё так же актуален. После обследования побережья Северной и Южной Америк стало ясно, что обход материка с юга более продолжителен. Остался только один потенциальный вариант — через север.

Одним из первых исследователей этого потенциального маршрута стал Себастьян Кабот, итальянский путешественник и мореплаватель. В 1498 году он с четырьмя кораблями попытался обойти Америку с севера, но, наткнувшись на сплошные льды, повернул назад. С этого и начались многочисленные попытки найти гипотетический Северо-Западный проход, как его назвали впоследствии. Многими высказывалось предположение, что за льдами существует более тёплое и незамерзающее море, которое и может позволить преодолеть этот путь. Осталось лишь найти дорогу среди айсбергов.

Конечно, столь суровые условия взимали свою плату с отважных исследователей. Уже в 1501 году португальский мореплаватель Гашпар Корте Реал, заслуживший себе известность открытием Лабрадора и Ньюфаундленда, пропал без вести, пытаясь разведать путь.