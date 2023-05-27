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Знаменитый, но так и не ставший нужным короткий путь. История Северо-Западного прохода

Знаменитый, но так и не ставший нужным короткий путь. История Северо-Западного прохода

Автор:
27 мая 2023 21:12
Метки: Дания   Франклин   океан   проход   путь   экспедиции   
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Исследование морских просторов всегда было уделом небольшого числа людей. Для большинства человечества даже просто выйти в море — уже немалое достижение. Мало кто может посвятить всю свою жизнь океанам, и уж совсем немногие из них способны к исследованию мест, вообще нигде не обозначенных.

В эпоху парусных судов на картах было много белых пятен. Лихие и отважные исследователи часто пропадали без вести, пытаясь найти путь куда-либо или же просто отправившись на поиски легенд. Особенно ценной и важной информацией были новые морские маршруты, которые могли принести открывшему их огромную прибыль. Таковым, например, был путь в Индию из Европы. Даже несмотря на его огромную по тем временам длину в обход Африки, получаемая прибыль покрывала все расходы. Долгое время за обладание этим кажущимся сейчас невеликим знанием шла нешуточная борьба. И неудивительно, что поиск пусть даже гипотетического короткого маршрута, позволившего бы значительно сократить путь из одной точки в другую, занимал умы многих мореплавателей. А с ростом государств и их зависимости от морских перевозок этот вопрос вышел и на государственный уровень.

Попытки найти короткую дорогу из Европы в Азию предпринимались давно. Даже знаменитое путешествие Колумба тоже изначально ставило целью найти короткий путь из Португалии в Китай и Индию. Со временем стало ясно, что Новый свет содержит в себе не меньше богатств. Но вопрос короткого маршрута туда был всё так же актуален. После обследования побережья Северной и Южной Америк стало ясно, что обход материка с юга более продолжителен. Остался только один потенциальный вариант — через север.

Одним из первых исследователей этого потенциального маршрута стал Себастьян Кабот, итальянский путешественник и мореплаватель. В 1498 году он с четырьмя кораблями попытался обойти Америку с севера, но, наткнувшись на сплошные льды, повернул назад. С этого и начались многочисленные попытки найти гипотетический Северо-Западный проход, как его назвали впоследствии. Многими высказывалось предположение, что за льдами существует более тёплое и незамерзающее море, которое и может позволить преодолеть этот путь. Осталось лишь найти дорогу среди айсбергов.

Конечно, столь суровые условия взимали свою плату с отважных исследователей. Уже в 1501 году португальский мореплаватель Гашпар Корте Реал, заслуживший себе известность открытием Лабрадора и Ньюфаундленда, пропал без вести, пытаясь разведать путь.

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В 1527 году англичанин Роберт Торн, желая найти короткую дорогу в Индию, решил попробовать найти путь туда через север. Но, потеряв один из двух кораблей своей экспедиции, он повернул назад. Спустя девять лет его путь попытался повторить Ричард Хор, а за ним в 1545 году Майкл Лок. Однако, несмотря на все старания, их экспедиции тоже закончились неудачей.

Такие же попытки предпринимались и французами. В 1534 году Жак Картье попытался разведать маршрут, однако не преуспел. Неудачей для него закончились и две последующие экспедиции.

В 1619 году попытку предприняла и Дания. Йенс Мунк на службе датской короны решил проверить возможность пути через север, но его экспедиция закончилась катастрофой. Зимовка в Гудзоновом заливе стоила жизни почти всему экипажу, и Мунк был вынужден оставить судно. Обратно в Данию вернулись лишь три человека.

Ещё через пятьдесят один год, в 1670 году, специально основанная для поиска Северо-Западного прохода «Компания Гудзонова Залива» отправила экспедицию под руководством своего директора Джеймса Найта. Но эта экспедиция попросту пропала без вести. Тем не менее все эти путешествия и потери принесли определённую пользу. В 1761 году капитан Уильям Кристофер окончательно установил, что прохода в Тихий океан из Гудзонова залива не существует.

Не остались в стороне и наши соотечественники. В 1816-1817 годах русская кругосветная экспедиция, организованная графом Н.П.Румянцевым, тоже пыталась найти проход со стороны Берингова пролива, и снова безуспешно.

Сложность климатических условий, несовершенство технологий и разные ошибочные предположения стоили жизни многим морякам и исследователям. В попытках найти легендарный путь поучаствовал не менее легендарный Джеймс Кук, но и ему не удалось найти злополучный проход. Поиски, продолжавшиеся на протяжении более чем ста лет, породили даже свой отдельный пласт в культуре. К примеру, в произведении Жюля Верна «20000 лье под водой» капитан Немо, по мнению других персонажей, способен с помощью своих возможностей «даже прорваться сквозь льды Северо-Западного прохода».

Пропавшая без вести экспедиция Франклина породила вокруг себя и вовсе настоящую легенду, до сих пор овеянную флёром ужаса и загадочности. Различные отсылки на неё и сейчас присутствуют в разных произведениях кино и литературы. Исследование Северо-Западного прохода привело даже к появлению собственного «Летучего Голландца».

Речь идёт об «Октавиусе». Это корабль, который, по историческим документам, никогда не существовал. Тем не менее в некотором роде он является синтезом множества историй о замёрзших во льдах судах и экспедициях по поиску Северо-Западного прохода. О нём писали рассказы, слагали стихи, а некоторые энтузиасты до сих пор верят в существование этого корабля на самом деле.

Реальность, однако, далека от сказок. В первый раз Северо-Западный проход по-настоящему был пройден уже в XX веке. В 1903-1906 годах знаменитый Руаль Амундсен на моторной яхте «Йоа» преодолел его по воде из конца в конец. До него это проделал Роберт Джон Мак-Клур в 1850-1854 годах, но он прошёл часть пути по льдам пешком и вернулся обратно на судах другой экспедиции. Поэтому его поход нельзя считать чисто морским.

На сегодняшний день из-за таяния полярных льдов путь по Северо-Западному проходу стал несколько легче. Сказалось также и развитие научно-технической части судоходства. Как ни странно, даже с открытием Панамского и Суэцкого каналов Северо-Западный проход не утратил свою актуальность. Ведь следуя по нему и огибая Америку с севера, суда всё равно будут выигрывать значительное время.

В заключение стоит отметить, что Северо-Западный проход, несмотря на своё действительное существование, на протяжении столетий оставался чисто гипотетическим. Суровый климат и тяжёлые условия путешествий собрали за годы кровавую цену за исследование этого негостеприимного региона. В настоящее время, несмотря на всю перспективность, использование этого маршрута всё ещё остаётся под большим вопросом. В отличие от Северного Морского пути, пролегающего вдоль берегов России, побережья Северо-Западного прохода практически не развиты. Там отсутствуют значимые поселения, порты и логистическая инфраструктура. Таким образом, маловероятно, что на наш век придётся период освоения этого столь долго искомого, но так и остающегося пока не у дел легендарного морского пути.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей

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Метки: Дания   Франклин   океан   проход   путь   экспедиции   
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