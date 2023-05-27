«Мини-кенгуру» вернулись в Южную Австралию спустя 100 лет

Кистехвостые беттонги размножаются постоянно, и самки могут рожать трех детенышей каждый год, каждый из которых проводит в сумке до 98 дней. По словам Сандоу, если их популяция сможет восстановиться, эти крошечные сумчатые могут значительно изменить местный ландшафт.





«Небольшое количество беттонгов может перемещать тонны почвы в год, потому что они копают землю и создают небольшие микросреды для инфильтрации воды. Эти животные держатся подальше от зеленых растений, предпочитая грибы, луковицы, семена, насекомых и смолу», – сказал Сандоу.



