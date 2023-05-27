FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14034 поста • 1670 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
«Мини-кенгуру» вернулись в Южную Австралию спустя 100 лет

«Мини-кенгуру» вернулись в Южную Австралию спустя 100 лет

Автор:
27 мая 2023 14:52
Сообщество : Животные
Метки: Bettongia penicillata   Ferae   Австралия   Кистехвостые беттонги   Сумчатые   дикие животные   спасение животных   
186
5
1

Очаровательные сумчатые, похожие на «мини-кенгуру», возвращаются в южную Австралию – после их исчезновения из этого региона прошло более чем 100 лет.

Кистехвостые беттонги (Bettongia penicillata), также известные как ялгири на языке местного народа нарунгга, – это энергичные существа, которые когда-то населяли большую часть Австралии.


За последние два столетия их численность сократилась из-за лис и диких кошек, а также из-за потери среды обитания. Сейчас лишь несколько тысяч выживают в некоторых регионах Западной Австралии, в заповедниках и на островах. Но недавно мини-сумчатые вернулись на юг благодаря защитникам природы.


«Они похожи на уменьшенных кенгуру. У них мощные ноги и они носят своих детенышей в сумке, как кенгуру, но при этом весят всего полтора килограмма», – Дерек Сандоу, эколог из Северного и Йоркского ландшафтного совета в Южной Австралии.


Сандоу – часть группы исследователей дикой природы, которая с августа 2021 года пометила и повторно завезла 120 кистехвостых беттонгов на полуостров Йорк, недалеко от Аделаиды, в надежде, что популяция восстановится. Животные были перемещены с близлежащего острова Ведж и из региона Аппер-Уоррен в Западной Австралии. Для того, чтобы стимулировать рост популяции было построено ограждение для защиты беттонгов от хищников.


Мероприятие уже можно назвать успешным. Недавний мониторинг показал, что 40% отловленных в Южной Австралии беттонгов не были помеченными, а это означает, что они родились уже после момента реинтродукции.


Кистехвостые беттонги размножаются постоянно, и самки могут рожать трех детенышей каждый год, каждый из которых проводит в сумке до 98 дней. По словам Сандоу, если их популяция сможет восстановиться, эти крошечные сумчатые могут значительно изменить местный ландшафт.


«Небольшое количество беттонгов может перемещать тонны почвы в год, потому что они копают землю и создают небольшие микросреды для инфильтрации воды. Эти животные держатся подальше от зеленых растений, предпочитая грибы, луковицы, семена, насекомых и смолу», – сказал Сандоу.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Bettongia penicillata   Ferae   Австралия   Кистехвостые беттонги   Сумчатые   дикие животные   спасение животных   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
котегRUS 4 часа назад
Вот!!! Вот какими Благими делами надо заниматься!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
S__D 4 часа назад
По-австралийски пишете?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
14357



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороша кольчуга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#история#люди#дети#позитив#удивительно#семья#Автовсячина
#интересно#в мире#забавно#автомобили#автомир#аварии#СССР#подборка#США#Жизнь
#факты#интересное#Прикол#ДТП#машина#наука#авто аварии#красота#шоу бизнес#природа
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться