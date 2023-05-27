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Неизвестный открыл огонь на заправке рядом с трассой Хабаровск – Владивосток.
Большая часть пуль попала в здание торгового павильона, затем преступник в камуфляжной одежде скрылся, информации о пострадавших нет.
Большая часть пуль попала в здание торгового павильона, затем преступник в камуфляжной одежде скрылся, информации о пострадавших нет.
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Метки: Владивосток Оружие Хабаровск заправка стрелок
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