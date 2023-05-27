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Как мертвый испанский рыцарь спас осаждённый город и стал легендой

Как мертвый испанский рыцарь спас осаждённый город и стал легендой

Автор:
27 мая 2023 00:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Валенсия   Испания   Родриго Диас   Эль Сид   боец   воин   мавры   рыцарт   
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Это было больше тысячи лет назад. Но говорят об этом до сих пор.

Это сейчас Испания и Португалия - задворки и самые бедные страны Европы. А в своё время они были властелинами мира, которые делили карту по своему усмотрению.

И тогда гремела слава рыцаря Родриго Диаса де Вивара, больше известного как Эль Сид Кампеадор. Он стал знаменит во времена Реконкисты - отвоевания испанских земель от власти мавров. Об этом герое, шуровавшем в XI веке, известно больше, чем об испанских монархах того времени.

Он бился отчаянно и побеждал в большинстве сражений. Но в 1099 году н.э. погиб во время битвы под Валенсией. Тогда его опознали по окровавленнуму гербу - мавры возликовали и усилли натиск. Но вот жена рыцаря, Химена, решила, что он помер слишком рано: это подорвёт дух сражающихся. И любящая супруга посадила  мёртвого рыцаря в седло и покрепче привязала его к коню. После этого - хлопнула коня по крупу и он помчал на врагов. Те увидели, что рыцарь в окровавленных доспехах и с жуткими ранами жив и здоров, и мчит прямо на них. Тогда мавры откровенно струсили, развернули лошадей и дали дёру.

Окровавленный труп так и мотался по опустевшему полю боя, но то, что это трюк - мавры сообразили только после бегства. А уже потом монахи подхватили и разнесли повсюду легенду о мёртвом рыцаре, который ожил и погнал врагов под Валенсией.

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Метки: Валенсия   Испания   Родриго Диас   Эль Сид   боец   воин   мавры   рыцарт   
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Corvus Corax 36 минут назад
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