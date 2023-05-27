Как мертвый испанский рыцарь спас осаждённый город и стал легендой

Это было больше тысячи лет назад. Но говорят об этом до сих пор.
Это сейчас Испания и Португалия - задворки и самые бедные страны Европы. А в своё время они были властелинами мира, которые делили карту по своему усмотрению.
И тогда гремела слава рыцаря Родриго Диаса де Вивара, больше известного как Эль Сид Кампеадор. Он стал знаменит во времена Реконкисты - отвоевания испанских земель от власти мавров. Об этом герое, шуровавшем в XI веке, известно больше, чем об испанских монархах того времени.
Он бился отчаянно и побеждал в большинстве сражений. Но в 1099 году н.э. погиб во время битвы под Валенсией. Тогда его опознали по окровавленнуму гербу - мавры возликовали и усилли натиск. Но вот жена рыцаря, Химена, решила, что он помер слишком рано: это подорвёт дух сражающихся. И любящая супруга посадила мёртвого рыцаря в седло и покрепче привязала его к коню. После этого - хлопнула коня по крупу и он помчал на врагов. Те увидели, что рыцарь в окровавленных доспехах и с жуткими ранами жив и здоров, и мчит прямо на них. Тогда мавры откровенно струсили, развернули лошадей и дали дёру.
Окровавленный труп так и мотался по опустевшему полю боя, но то, что это трюк - мавры сообразили только после бегства. А уже потом монахи подхватили и разнесли повсюду легенду о мёртвом рыцаре, который ожил и погнал врагов под Валенсией.
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