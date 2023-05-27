Как мертвый испанский рыцарь спас осаждённый город и стал легендой

Он бился отчаянно и побеждал в большинстве сражений. Но в 1099 году н.э. погиб во время битвы под Валенсией. Тогда его опознали по окровавленнуму гербу - мавры возликовали и усилли натиск. Но вот жена рыцаря, Химена, решила, что он помер слишком рано: это подорвёт дух сражающихся. И любящая супруга посадила мёртвого рыцаря в седло и покрепче привязала его к коню. После этого - хлопнула коня по крупу и он помчал на врагов. Те увидели, что рыцарь в окровавленных доспехах и с жуткими ранами жив и здоров, и мчит прямо на них. Тогда мавры откровенно струсили, развернули лошадей и дали дёру.