Истинные цвета Вселенной: NASA объединило снимки с космических телескопов «Джеймс Уэбб» и «Чандра»

«Когда несколько телескопов NASA наблюдают за одной и той же космической областью, раскрываются истинные цвета Вселенной, — заявили в NASA. — Каждое изображение сочетает в себе рентгеновские снимки «Чандры» — форму высокоэнергетического света — с инфракрасными данными из ранее опубликованных снимков «Уэбба»; и то и то невидимо невооруженным глазом», — пояснили в космическом агентстве.

NASA также включило данные с космического телескопа «Хаббл», который использует оптический свет, устаревшего космического телескопа «Спитцер» (инфракрасный), а также XMM-Newton Европейского космического агентства (рентген) и Телескоп новой технологии Европейской южной обсерватории (оптический).

Полученные изображения звездного скопления NGC 346, спиральной галактики NGC 1672, туманности Орла M16 и спиральной галактики M74 — одни из самых потрясающих снимков в истории NASA.