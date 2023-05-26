Истинные цвета Вселенной: NASA объединило снимки с космических телескопов «Джеймс Уэбб» и «Чандра»

При первом взгляде на эти изображения их легко можно за творения нейросетей или картины с выставки современного искусства. Но это настоящие снимки космоса, созданные за счет объединения снимков двух самых мощных телескопов NASA: космического телескопа «Джеймса Уэбба» и рентгеновской обсерватории «Чандра».
«Когда несколько телескопов NASA наблюдают за одной и той же космической областью, раскрываются истинные цвета Вселенной, — заявили в NASA. — Каждое изображение сочетает в себе рентгеновские снимки «Чандры» — форму высокоэнергетического света — с инфракрасными данными из ранее опубликованных снимков «Уэбба»; и то и то невидимо невооруженным глазом», — пояснили в космическом агентстве.
NASA также включило данные с космического телескопа «Хаббл», который использует оптический свет, устаревшего космического телескопа «Спитцер» (инфракрасный), а также XMM-Newton Европейского космического агентства (рентген) и Телескоп новой технологии Европейской южной обсерватории (оптический).
Полученные изображения звездного скопления NGC 346, спиральной галактики NGC 1672, туманности Орла M16 и спиральной галактики M74 — одни из самых потрясающих снимков в истории NASA.
NGC 346 — звездное скопление в Малом Магеллановом Облаке, примерно в 200 000 световых лет от Земли. На изображениях, сделанных космическим телескопом «Джеймс Уэбб», видны шлейфы и дуги из газа и пыли, которые звезды и планеты используют в качестве исходного материала во время своего формирования. А фиолетовое облако слева, пойманное «Чандрой», — это остатки взрыва сверхновой. «Данные «Чандры» также показывают молодые, горячие и массивные звезды, которые посылают мощные ветры от своих поверхностей», — пояснили в NASA.
NGC 1672 — галактика, которую НАСА классифицирует как «спиральная галактика с перемычкой». «Чандра» обнаружил компактные объекты в спиральной галактике, включая нейтронные звезды и черные дыры, а также остатки взорвавшихся звезд. Данные «Хаббла» и «Джеймса Уэбба» использовались для заполнения спиральных рукавов пылью и газом.
Мессье 16, также известная как туманность Орла, представляет собой так называемые «Столпы творения». На этом составном изображении данные «Уэбба» демонстрируют темные столбы газа и пыли, покрывающие несколько оставшихся молодых звезд, которые только формируются. А данные Чандры выглядят как точки и показывают молодые звезды, испускающие большое количество рентгеновских лучей.
Мессье 74 — еще одна спиральная галактика, расположенная примерно в 32 миллионах световых лет от нас, которая с нашей точки зрения здесь, на Земле, находится прямо напротив нас. «Галактика Мессье 74 получила прозвище Галактика-призрак, потому что она относительно тусклая, что затрудняет ее обнаружение с помощью небольших телескопов по сравнению с другими галактиками в знаменитом каталоге Шарля Мессье 18-го века», — говорится в сообщении НАСА.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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