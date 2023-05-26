Алла Пугачёва не платит за свою дачу

С весны 2021 года Алла Пугачёва ни разу не заплатила за аренду земельного участка в деревне Бережки. Долг совсем небольшой - 44,5 тысячи рублей, а также пени в размере 6,7 тысяч рублей. В деревне находится знаменитая дача певицы, которую она несколько лет назад подарила Никите Преснякову на свадьбу.