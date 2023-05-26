FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7596 постов • 872 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Алла Пугачёва не платит за свою дачу

Алла Пугачёва не платит за свою дачу

Автор:
26 мая 2023 11:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Пресняков   Пугачёва   дача   долг   интересное   фото   шоу бизнес   
1170
3

74-летняя Алла Пугачёва оказалась в центре скандала. Как оказалось, звёздная бабуля не платит за свою дачу, которую подарила своему внуку.

С весны 2021 года Алла Пугачёва ни разу не заплатила за аренду земельного участка в деревне Бережки. Долг совсем небольшой - 44,5 тысячи рублей, а также пени в размере 6,7 тысяч рублей. В деревне находится знаменитая дача певицы, которую она несколько лет назад подарила Никите Преснякову на свадьбу.

Однако ни Пугачёва, ни её внук сейчас не живут в России. Певица обосновалась в Израиле, а её внук в США. Там Никита Пресняков строит карьеру не только как исполнитель, но и режиссер.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Пресняков   Пугачёва   дача   долг   интересное   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Александр Час назад
Ну и при чём тут Пугачёва? Как бы хреново я к ней не относился, в данном случае, её приплели совершенно излишне. Раз подарила, то пусть новый владелец и платит! По-моему, логично...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Что-то не поняла. Если дача подарена внуку, то и платить должен он, разве нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx Час назад
- Как это сказать по-русски... "Вы слишком много кушать".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi Час назад
не пора ли начать национализировать имущество предателей в пользу государства?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334453



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошее воспоминание

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#люди#история#авто аварии#забавно#США#красота#фильм
#Юмор#интересно#ДТП#Прикол#аварии#Автовсячина#позитив#удивительно#дети#полиция
#в мире#автомир#интересное#факты#кино#животные#СССР#подборка#шоу бизнес#картинки
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться