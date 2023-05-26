В Башкирии 13-летняя девочка напала с ножом на одноклассниц, которые постоянно ее унижали⁠⁠

Инцидент произошел во время перемены — тогда между детьми возник конфликт. Не в силах больше терпеть нападки, Карина во время урока достала холодное оружие: одной порезала шею, другой —поясницу и запястье. Кухонный нож она взяла с собой из дома. Буллинг до добра не доводит.

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