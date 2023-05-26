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В Башкирии 13-летняя девочка напала с ножом на одноклассниц, которые постоянно ее унижали⁠⁠

В Башкирии 13-летняя девочка напала с ножом на одноклассниц, которые постоянно ее унижали⁠⁠

Автор:
26 мая 2023 08:57
Метки: Башкирия   буллинг   нападение   нож   школьники   
1166
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1
Инцидент произошел во время перемены — тогда между детьми возник конфликт. Не в силах больше терпеть нападки, Карина во время урока достала холодное оружие: одной порезала шею, другой —поясницу и запястье. Кухонный нож она взяла с собой из дома. Буллинг до добра не доводит.

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Метки: Башкирия   буллинг   нападение   нож   школьники   
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15  комментариев
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23k
sssss3 40 минут назад
Что Вам сказать за этот вопрос.....
Если родители хрен забили на воспитание своих детей, то придёт человек с ножом, топором, кувалдой, пистолетом, автоматом и НАУЧИТ ЭТИХ ДЕТЕЙ ВЕСТИ СЕБЯ.
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8k
Puans-on 8 минут назад
Молодец!
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50
Аврашалом Маркович 19 минут назад
И вдруг все подумали, что задирать всем скопом одного человека не так уж и весело...
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11k
Властелин 19 минут назад
Ну а как ещё объяснить своё недовольствие.
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22k
sanchesS80 Полчаса назад
Ну а что тут сказать: бывает выберут жертву и чморят на протяжении месяцев, даже лет. Учителям в классе реально пофиг на это. Да и не везде учителя могут заметить.
Вот потом и получается такое.
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953
ruslan d 41 минуту назад
Вот все эти издевки были и в моей школе , да думаю везде такое было , но фигли они сейчас за ножи и стволы хватаются . У нас в доме всегда был ПМ , я знал где он лежит, иногда игрался с ним , но притащить его в школу даже в мыслях не было ... Если так сильно достали и ты готов ответить силой , ну переипи учебником по морде ... нет блин "лучше" ножом ....
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