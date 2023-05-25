Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 мая

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Меня уже целый год просили в комментариях собрать пост по свежим мемам. Это было непросто, но я сделал это. Да я угораю. Вру я всё ^_^
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Какие аккаунты, какие игроки? Все мы - тупые NPC с задранным параметром ЧСВ в настройках поведения...
Так сложилось... запутанно...
У нас, мужиков, так иногда бывает.