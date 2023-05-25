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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 мая

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 мая

Автор:
25 мая 2023 20:05
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4859
20
Меня уже целый год просили в комментариях собрать пост по свежим мемам. Это было непросто, но я сделал это. Да я угораю. Вру я всё ^_^
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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20  комментариев
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8k
Гомерчик Час назад
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9k
Regerald 10 минут назад

Какие аккаунты, какие игроки? Все мы - тупые NPC с задранным параметром ЧСВ в настройках поведения...
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698
Иван 11 минут назад
17-ю не все поймут
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25k
ПаганецЪ 14 минут назад
Комментарий к фото
Заслуженный деятель искусства.
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10k
DumDum 15 минут назад
Комментарий к фото
Погулял с дружками, ага...
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64k
doker Полчаса назад
Проблема не в том, что мы повзрослели, а проблема в том, что НАМ дали решать судьбу Земли, мы же, как все нормальные люди "ушли к себе" и наше БУДУЩЕЕ отдаём на откуп психически неуравновешенным людям, как будто мы не ТАКИЕ ЖЕ ВЗРОСЛЫЕ.
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1k
LisA 42 минуты назад
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лучшее в Москве!
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64k
doker 53 минуты назад
Увы, но разработчик - квантовая нейросеть.

Так сложилось... запутанно...
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4k
Мангуст 55 минут назад
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Это уже пройденный этап. Что ждет при переходе в 50-летие, кто знает? А то меня через 3 недели это ждет, а я не подготовлен...
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1k
Росомаха 56 минут назад
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Это одни из лучших помощников садовода, поскольку, кроме ягод и фруктов, они питаются личинками мух и садовых вредителей.
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41k
Лесли 🥰 57 минут назад
Блин, у меня так было))) на карте 300 рублей было всего. И я забыла отключить подписку Старт! И усе! Только, ешкин кот, сообщение пришло, что старт списал 299 рублей, можете дальше смотреть фильмы! Ну, спасибо)))
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2k
Vadim Balabanov Час назад
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Ни один заводчик или владелец не назовет кобелька русской борзой таким именем.
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39
Ден 2 часа назад
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ХХХорошие награды :)
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