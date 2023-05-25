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Как смертельный недуг подтолкнул к созданию классического аксессуара, который не выходит из моды?

Как смертельный недуг подтолкнул к созданию классического аксессуара, который не выходит из моды?

Автор:
25 мая 2023 16:08
Сообщество : Факты
Метки: Аксессуар   Джон Бэттерсон Стетсон   Туберкулёз   болезнь   головной убор   идея   ковбой   ковбойская шляпа   символ   
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Обязательные составляющие образа уважающего себя ковбоя – это шляпа и сапоги. Не говоря о верной лошади и добром револьвере. Может показаться, что эти аксессуары всегда существовали в дуэте – очень уже органичны и неразделимы. Но это не так.

Изначально «коровьи мальчики» носили соломенные шляпы, капитанские морские шляпы и даже меховые изделия не самого эстетичного вида. Но всё изменил случай. Точнее, человек – Джон Бэттерсон Стетсон, который родился в 1830 году и стал восьмым из дюжины детей в семье предпринимателя, занимавшегося изготовлением головных уборов. Мальчик рано начал помогать отцу в работе. Многому научился и полюбил семейное дело. Но приговор врачей – туберкулёз поставил точку во всех надеждах и чаяниях Джона. Ведь для того времени это был смертельный приговор.

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В 20 лет смерть кажется чем-то нереальным. И в таком возрасте с неизбежностью смириться гораздо сложнее, чем в зрелом или пожилом. Родители решили дать парню возможность повидать мир, раз уж дни его были сочтены. И отправили сына из родного Нью-Джерси на тогда ещё малоизученный Запад, где климат был более сухим и тёплым. Медики не гарантировали излечения, но рекомендовали переезд, аргументируя благоприятным действием такого климата на ослабленный организм.

Стетсон действительно почувствовал себя лучше, хотя о полном выздоровлении речи не шло. И, будучи плотью от плоти своего отца, не смог подавить предпринимательскую жилку. Дело в том, что переселенцы носили самые разномастные и странные головные уборы. Начиная с продуваемых всеми ветрами соломенных шляп и заканчивая меховыми и войлочными головными уборами, которые после дождя обвисали и выглядели очень уныло, навевая мысли о дохлых енотах.

Между делом Джон соорудил тестовый образец – шляпу из мехового войлока, которую по забавному стечению обстоятельств у него приобрёл самый настоящий ковбой.

Прожив на Западе около 15 лет, Джон перебрался в Филадельфию, где и открыл собственное предприятие, выбрав для него неоригинальное название John B. Stetson. И универсальная всепогодная фетровая шляпа с пафосным названием «Хозяин равнин» быстро нашла отклик у народа и прочно поселилась на макушках жителей Филадельфии и не только. Впрочем, люди называли головной убор просто Stetsons.

Ковбойская шляпа с округлой вогнутой сверху тульей и широкими полями стала элементом культурного кода страны. А впоследствии и частью формы полицейских, лесников, военных. А сам создатель вопреки прогнозам медиков прожил солидную даже по современным меркам жизнь и скончался в возрасте 76 лет.

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Метки: Аксессуар   Джон Бэттерсон Стетсон   Туберкулёз   болезнь   головной убор   идея   ковбой   ковбойская шляпа   символ   
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2  комментария
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Змей Горыныч 50 минут назад
Вполне были случаи излечения от туберкулеза. Прежде всего отличное питание поднять иммунитет и сухой климат
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Бритва 2 минуты назад
В России на ковбойские шляпы всё ещё косо смотрят, да?
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