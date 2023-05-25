Как смертельный недуг подтолкнул к созданию классического аксессуара, который не выходит из моды?

Изначально «коровьи мальчики» носили соломенные шляпы, капитанские морские шляпы и даже меховые изделия не самого эстетичного вида. Но всё изменил случай. Точнее, человек – Джон Бэттерсон Стетсон, который родился в 1830 году и стал восьмым из дюжины детей в семье предпринимателя, занимавшегося изготовлением головных уборов. Мальчик рано начал помогать отцу в работе. Многому научился и полюбил семейное дело. Но приговор врачей – туберкулёз поставил точку во всех надеждах и чаяниях Джона. Ведь для того времени это был смертельный приговор.