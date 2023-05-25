Томас Уэддерс, прославившийся благодаря нестандартному органу

Он так и поступил. И хотя в связи с нестандартной внешностью многие считали Томаса умственно отсталым, не факт, что он таковым был. Просто это природа человеческая – неосознанно наделять людей приятной внешности добротой и умом, а некрасивых представлять дураками и злюками. Да и медицина того времени ещё не располагала нужными методиками, позволявшими поставить точный диагноз.