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Томас Уэддерс, прославившийся благодаря нестандартному органу

Томас Уэддерс, прославившийся благодаря нестандартному органу

Автор:
25 мая 2023 10:28
Сообщество : Истории
Метки: artist   Томас Уэддерс   длина   знаменитость   лицо   нос   орган   особенность   прототип   уникальность   
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Внешность не выбирают. Но если в наши дни пластическая хирургия творит чудеса, и медики буквально по фрагментам восстанавливают лица и улучшают подаренное природой, то ещё пару веков назад человечество не располагало необходимым для споров с ней инструментарием.

Этот человек по имени Томас Уэддерс (по другим  данным Уодхаус) жил в Британии в XVIII веке и считается обладателем самого длинного носа в мире. По крайней мере, из зафиксированных случаев. Его длина составляла 19 сантиметров. Точно неизвестно, что послужило причиной такой патологии – врождённый недуг, болезнь или травма, но с такими в буквальном смысле выдающимися данными Тому была одна дорога – в шоу уродов.

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Он так и поступил. И хотя в связи с нестандартной внешностью многие считали Томаса умственно отсталым, не факт, что он таковым был. Просто это природа человеческая – неосознанно наделять людей приятной внешности добротой и умом, а некрасивых представлять дураками и злюками. Да и медицина того времени ещё не располагала нужными методиками, позволявшими поставить точный диагноз.

Можно только предполагать, что творилось в душе Уэддерса, зарабатывавшего на жизнь своим уродством. Но, будучи профессионалом, он не только держался на выступлениях достойно, но и стал знаменитостью. В Йоркшир, где жил мужчина, приезжали зрители со всей страны, чтобы взглянуть на артиста.

В коллекции Роберта Рипли – известного путешественника, антрополога и любителя странностей нашли репродукцию с изображением Томаса. А уже по ней воссоздали внешность и сделали восковую куклу артиста.

Уэддерс умер в родном Йоркшире в 1780 на 53 году жизни. По некоторым данным, именно этот человек вдохновил Карло Коллоди на создание сказки «Приключения Пиноккио».

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Метки: artist   Томас Уэддерс   длина   знаменитость   лицо   нос   орган   особенность   прототип   уникальность   
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4  комментария
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33
Obrval Полчаса назад
- Бабушка, а почему у тебя такой длинный нос?
- Это не нос - Сказал волк и густо покранел.
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17k
sonic24a 14 минут назад
некрасивое
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75k
Доктор Джонс Полчаса назад
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28k
Levyathan Полчаса назад
"По некоторым данным, именно этот человек вдохновил Карло Коллоди на создание сказки «Приключения Пиноккио»."-Чушь полная. История написания Пиноккио Карло Коллоди, намного круче и намного трагичнее. Вот тут она.
https://travelask.ru/blog/posts/25592-neveselaya-i-neskazochnaya-istoriya-pinokkio-i-ego-avtorahttps://travelask.ru/blog/posts/25592-neveselaya-i-neskazochnaya-istoriya-pinokkio-i-ego-avtora
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