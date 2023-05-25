Томас Уэддерс, прославившийся благодаря нестандартному органу

Внешность не выбирают. Но если в наши дни пластическая хирургия творит чудеса, и медики буквально по фрагментам восстанавливают лица и улучшают подаренное природой, то ещё пару веков назад человечество не располагало необходимым для споров с ней инструментарием.
Этот человек по имени Томас Уэддерс (по другим данным Уодхаус) жил в Британии в XVIII веке и считается обладателем самого длинного носа в мире. По крайней мере, из зафиксированных случаев. Его длина составляла 19 сантиметров. Точно неизвестно, что послужило причиной такой патологии – врождённый недуг, болезнь или травма, но с такими в буквальном смысле выдающимися данными Тому была одна дорога – в шоу уродов.
Он так и поступил. И хотя в связи с нестандартной внешностью многие считали Томаса умственно отсталым, не факт, что он таковым был. Просто это природа человеческая – неосознанно наделять людей приятной внешности добротой и умом, а некрасивых представлять дураками и злюками. Да и медицина того времени ещё не располагала нужными методиками, позволявшими поставить точный диагноз.
Можно только предполагать, что творилось в душе Уэддерса, зарабатывавшего на жизнь своим уродством. Но, будучи профессионалом, он не только держался на выступлениях достойно, но и стал знаменитостью. В Йоркшир, где жил мужчина, приезжали зрители со всей страны, чтобы взглянуть на артиста.
В коллекции Роберта Рипли – известного путешественника, антрополога и любителя странностей нашли репродукцию с изображением Томаса. А уже по ней воссоздали внешность и сделали восковую куклу артиста.
Уэддерс умер в родном Йоркшире в 1780 на 53 году жизни. По некоторым данным, именно этот человек вдохновил Карло Коллоди на создание сказки «Приключения Пиноккио».
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