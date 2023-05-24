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16 занятных сравнений, доказывающих, что всё относительно

16 занятных сравнений, доказывающих, что всё относительно

Автор:
24 мая 2023 23:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Занятные   Любопытные   Относительно   Разные   отличия   сравнения   
1645
17

Часто мы не осознаем, насколько вещи отличаются друг от друга: величиной, качеством или разницей во времени. Только сравнив между собой эти предметы, можно получить новую перспективу. В этом посте вы увидите любопытные противопоставления.

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Метки: Занятные   Любопытные   Относительно   Разные   отличия   сравнения   
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5  комментариев
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11k
kaboza Час назад
бугатти этот уже старенький) вот новенький)
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8k
ďim_13 5 минут назад
14. USB-накопитель объемом 64 гб против компакт-дисков объемом 70 гб

Не 70 гб, а 0,7 Гб. Разрядом ошибся. CD диск это 700 Мб
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10k
Михаил 21 минуту назад
11-я фотка - это загар водителя )
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