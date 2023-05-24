16 занятных сравнений, доказывающих, что всё относительно

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Часто мы не осознаем, насколько вещи отличаются друг от друга: величиной, качеством или разницей во времени. Только сравнив между собой эти предметы, можно получить новую перспективу. В этом посте вы увидите любопытные противопоставления.
1. Отец друга подарил мне старую машину, и сказал, что наверняка у меня получится привести её в порядок. Это до и после
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15. Износ в конце эскалатора свидетельствует о том, что большинство людей ступают сначала правой ногой, чтобы с него сойти
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Не 70 гб, а 0,7 Гб. Разрядом ошибся. CD диск это 700 Мб