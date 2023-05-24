В СССР все знали эту польскую песню

Вряд ли сыщется человек, который не знает об этой песне. Её, как говорилось в известной передаче, можно угадать с одной ноты. Но вот кто её исполнял?
В 1970 году Галина Куницкая спела на фестивале в Сопоте песенку "Духовой оркестр". Её написали композитор Урсула Жечковская и поэт Ян Станиславский. И уже через год "Мелодия" выпустила песенку в Советском Союзе.
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В 1971 году "Духовой оркестр" навечно осталась в истории СССР, когда её включили в четвёртую серию "Ну, погоди!". Она звучит в сцене, где Волк бежит по стадиону.
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А ещё эта песня звучала в "Кабачке 13 стульев". Пани Моника (Ольга Аросева) спела припев "Оркестра" под фонограмму Куницкой.
Интересно, что эта "Духовой оркестр" выходил и на русском языке. В переводе С. Новожилова песенку исполнила Елена Фёдорова в компании ВИА "Поющие гитары".
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А ненавидеть по "нацпризнаку", это нас ещё заставить нужно. Доказать, так сказать.
И не обобщаем культуру и простых людей с богатеями (и работающих на них политиков), которые разобщают народы для своих целей.
Мы и чешские песни знаем: