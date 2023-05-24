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В СССР все знали эту польскую песню

В СССР все знали эту польскую песню

Автор:
24 мая 2023 17:58
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Польша   Прошлое   СССР   интересное   песни   
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Вряд ли сыщется человек, который не знает об этой песне. Её, как говорилось в известной передаче, можно угадать с одной ноты. Но вот кто её исполнял?


В 1970 году Галина Куницкая спела на фестивале в Сопоте песенку "Духовой оркестр". Её написали композитор Урсула Жечковская и поэт Ян Станиславский. И уже через год "Мелодия" выпустила песенку в Советском Союзе.


В 1971 году "Духовой оркестр" навечно осталась в истории СССР, когда её включили в четвёртую серию "Ну, погоди!". Она звучит в сцене, где Волк бежит по стадиону.



А ещё эта песня звучала в "Кабачке 13 стульев". Пани Моника (Ольга Аросева) спела припев "Оркестра" под фонограмму Куницкой.


Интересно, что эта "Духовой оркестр" выходил и на русском языке. В переводе С. Новожилова песенку исполнила Елена Фёдорова в компании ВИА "Поющие гитары".


Источник:

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Метки: Музыка   Польша   Прошлое   СССР   интересное   песни   
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5  комментариев
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47k
turyst Полчаса назад
Всё это потому, что мы, как нормальныйе люди, в первую очередь, на песню, фильм, человека... смотрим.
А ненавидеть по "нацпризнаку", это нас ещё заставить нужно. Доказать, так сказать.
И не обобщаем культуру и простых людей с богатеями (и работающих на них политиков), которые разобщают народы для своих целей.

Мы и чешские песни знаем:

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8k
Vалѣнтиныч 45 минут назад
Спасибо! Прослезился...
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5k
Трям 2 часа назад
Когда то были "Поющие гитары", а теперь в моде "Паущие трусы" ))
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minimalism

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