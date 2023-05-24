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В Калифорнии муж уронил Tesla в которой вез свою семью, с обрыва в 75 метров

В Калифорнии муж уронил Tesla в которой вез свою семью, с обрыва в 75 метров

Автор:
24 мая 2023 16:31
Метки: самоубийство   убийство   
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Все выжили, что расстроило его планы
Удивительное происшествие имело место в январе этого года. Жена утверждает, что со стороны супруга то была попытка самоубийства и одновременно покушение на ее жизнь и жизни их детей – дочери 7 лет и сына 4 лет. Женщина говорит, муж намеренно свернул с обрыва, а до того жаловался ей на депрессию и говорил, что у детей не будет будущего из-за войны.

Не очень понятно, как им удалось выжить после падения с высоты 30-этажного небоскреба. Спасибо Илону Маску. Не очень понятно также, о какой войне говорил муж, ведь у его семьи была вполне благополучная жизнь в Калифорнии. Возможно, считал, что конфликт на Украине закончится Третьей мировой, а та в свою очередь – Апокалипсисом. Это объясняет его опасения за будущее детей.

Мужик все отрицает. Говорит, это вышло случайно. Но ему не верят и обвиняют в покушении на убийство родных. Он арестован.

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Метки: самоубийство   убийство   
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Ego sum qui sum Час назад
а зачем упоминается тесла?
без нее это новость про упавшую сосиску?
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