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13 списанных самолётов, которые получили вторую жизнь на земле

13 списанных самолётов, которые получили вторую жизнь на земле

Автор:
24 мая 2023 15:48
Сообщество : Путешествия
Метки: вторая жизнь вещей   интересно   переделка   самолет-дом   самолет-отель   самолет-ресторан   самолеты   факты   
975
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Некоторые самолёты, выйдя на пенсию, не отправляются на авиационное кладбище, а продолжают приносить пользу людям. Их переоборудуют и используют под жильё, мини-гостиницу или бар. И это всегда кажется хорошей идеей!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вторая жизнь вещей   интересно   переделка   самолет-дом   самолет-отель   самолет-ресторан   самолеты   факты   
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3  комментария
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АнтонПолднев Час назад
Извините, а что конкретно выглядит очень круто?
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25k
Сибиряк 9 минут назад
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