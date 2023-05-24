13 списанных самолётов, которые получили вторую жизнь на земле

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Некоторые самолёты, выйдя на пенсию, не отправляются на авиационное кладбище, а продолжают приносить пользу людям. Их переоборудуют и используют под жильё, мини-гостиницу или бар. И это всегда кажется хорошей идеей!
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Фюзеляж другого «Боинга 727» превратился в экономичный и энергоэффективный дом. Им владеет Джо Энн Ассери в Бенуа, Лейк-Уиттингтон, Миссисипи, США
Старый грузовой самолет Bristol, переоборудованный в мини-гостиницу формата «постель и завтрак» — в Отороханге, Новая Зеландия
Дом, переделанный из самолёта Red Lane DC-8 (борт авиакомпании Eastern Airlines 1960 года выпуска) — сейчас находится в Эшленд-Сити, штат Теннесси
Иногда крылья и других элементы самолета используют в качестве очень прочных и эффективных компонентов дома
В этом единственном в своём роде роскошном гостиничном люксе есть сауна, джакузи… и кабина пилота времен холодной войны
Всё это великолепие находится внутри переоборудованного 120-местного восточногерманского самолета 1960 года выпуска
И расположен этот самолёт-отель расположен рядом с взлетно-посадочной полосой, что идеально подходит для путешественников
И считается одной из местных достопримечательностей. Несколько лет назад получил награду в рейтинге лучших гостиничных новинок
McDonald’s в Таупо, Новая Зеландия, использует старый Douglas DC3 для привлечения посетителей
Источник: — переведено специально для fishki.net
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